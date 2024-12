¡ÖSky¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¥ï¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡ª¡© 12·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSky¡ßÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¥«¥Õ¥§¡×¤ò³«»Ï

thatgamecompany, Inc.

thatgamecompany,Inc.(本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州)の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』(以下Sky)は、本日12月23日(月)より、「不思議の国のアリス」との特別コラボレーションイベント「Sky×不思議の国のアリスカフェ」を開催いたします。本ゲーム内イベントは、2024年12月23日(月)17:00~2025年1月13日(月)16:59までの期間限定開催となります。

「Sky×不思議の国のアリスカフェ」では、世界的に人気なルイス・キャロルの小説「不思議の国のアリス」にインスパイアされた世界を体験していただくことができます。うさぎ蟹の穴に落ちたプレイヤーはサイズが小さくなり、いつもの花鳥郷のカフェがホリデーの暖かさに満ちたおとぎ話のようなティーパーティーへと変貌を遂げ、これまでに見たことがないワンダーランドの世界をお楽しみいただけます。

不思議なカフェでは、毎日2つずつのアクティビティが予定されており、精霊たちとアクティビティを完了すると、日替わりで最大5枚分のイベント専用通貨を集めることができます。また、カフェの中に全部で15枚の雪の結晶の形をした専用チケットが隠されており、イベント開催期間中はいつでも集めることができるので、ぜひゆっくりと隅々まで探してみてください。

さらに、イベントエリアとゲーム内ショップでは、ルイス・キャロルの原作にインスパイアされた積み上がった帽子やティーカップのバスタブ、アリスを象徴するクラシカルなスタイルから着想を得た愛らしい黄色のドレスなど、今回の特別コラボレーション限定のアイテムが登場いたします。中でも「不思議のカフェの通り道」は、近くにいる星の子どもたちも使うことができ、イベント終了後を含めていつでも不思議なカフェへと招待してくれる魔法のようなアイテムとなっております。

ぜひこの機会に、大切なフレンドたちとこれまでにない初めての視点で触れ合い、驚きに満ちた世界で心温まるホリデーシーズンを過ごしてみるのはいかがでしょうか。

■ 「Sky×不思議の国のアリスカフェ」概要

期間:2024年12月23日(月)17:00~1月13日(月)16:59

場所:花鳥郷

イベント詳細につきましては、下記公式ブログをご覧ください。

URL:https://www.thatskygame.com/ja/news/sky-x-alice-s-wonderland-cafe-adventure-full-of-surprises/

イベント公式トレーラー:https://www.youtube.com/watch?v=Yg1Hk7_c61s

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計2億6千万(2023年5月)を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

【X(旧Twitter)アカウント】https://x.com/thatskygameJP(@thatskygameJP)

【Instagramアカウント】https://www.instagram.com/thatskygamejp/(@thatskygamejp)

■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】 http://thatgamecompany.com/