³«Ëë¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð²á¡ªÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç½¸¹ç¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï ¡Ö¥´¥¸¥é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥Ðー¥Ë¥ó¥°ver¡×11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÂç¹¥É¾³«ºÅÃæ

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、1995年に公開された『ゴジラVSデストロイア』がまもなく30周年を迎えることを記念し、毎年大好評の「ゴジライルミネーション」を“バーニングver”として2024年11月16日(火)~2025年3月2日(日)の期間限定で、「ゴジラミュージアム」前に設置しております。

設置から早くも1カ月が経過し、アメリカ・香港・台湾・シンガポール・オーストラリアなど世界中のゴジラファンが兵庫県淡路島に大集合してくださいました!全身がライトアップされた高さ3mの「ゴジライルミネーション」は、バーニングゴジラ仕様で胸が赤く染まり、今にもエネルギーがあふれ出しそうで、「遠くから見てもハッキリとゴジラが輝いている」、「胴回りの赤い光がまさにバーニングゴジラ!」とファン大興奮のコメントも届きました。迫力満点のゴジライルミネーションで、一日中、夢中になれるニジゲンノモリを締めくくろう!

■概要

期間:

2024年11月16日(土)~2025年3月2日(日)

※16時~22時まで毎日ライトアップ

場所:

「ゴジラミュージアム」入口

料金:無料 ※アトラクションで遊ぶには、別途、入場チケットが必要となります。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

■(参考)「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。

参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。

その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています!

ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実!ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください!

■(参考)グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』を12月1日(金)よりオープン。

室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。

