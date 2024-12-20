³«Ëë¤«¤é1¥«·î¤¬·Ð²á¡ªÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç½¸¹ç¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï ¡Ö¥´¥¸¥é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥Ðー¥Ë¥ó¥°ver¡×11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÂç¹¥É¾³«ºÅÃæ
Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡Ù¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡È¥Ðー¥Ë¥ó¥°ver¡É¤È¤·¤Æ2024Ç¯11·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×Á°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀßÃÖ¤«¤éÁá¤¯¤â1¥«·î¤¬·Ð²á¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤ËÂç½¸¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÁ´¿È¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¹â¤µ3m¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥´¥¸¥é»ÅÍÍ¤Ç¶»¤¬ÀÖ¤¯À÷¤Þ¤ê¡¢º£¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¥´¥¸¥é¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖÆ¹²ó¤ê¤ÎÀÖ¤¤¸÷¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥Ðー¥Ë¥ó¥°¥´¥¸¥é¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥´¥¸¥é¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°ìÆüÃæ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤í¤¦¡ª
¢£³µÍ×
´ü´Ö¡§
2024Ç¯11·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨16»þ～22»þ¤Þ¤ÇËèÆü¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¾ì½ê¡§
¡Ö¥´¥¸¥é¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×Æþ¸ý
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡¢¨¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍ·¤Ö¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
TM & (C) TOHO CO., LTD.
¢£¡Ê»²¹Í¡Ë¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×³µÍ×
¡Ø¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡Ù¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿À¤³¦ºÇÂç¡¢Á´Ä¹120m¤Î¼ÂÊªÂç¥´¥¸¥é¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¡¢¶¯Âç¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò¿¿¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀ¤³¦Í£°ì¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¹ñÎ©¥´¥¸¥éÃ¸Ï©Åç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥´¥¸¥é¤ÎÂÎÆâ¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬ÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡¢Èô»¶¤·¤¿¥´¥¸¥éºÙË¦¤òÝÓÌÇ(¤»¤ó¤á¤Ä)¤¹¤ë¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ïÀß¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ä¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìó50¼ïÎà¤Î²ø½Ã¥½¥Õ¥Ó¤Ê¤É¤¬¡¡Í·¤ÓÊüÂê¤Î¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡Ö¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥Î¥â¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¼¼Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÎ©¥´¥¸¥éÃ¸Ï©Åç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡Ù¤ÎÀ¤³¦´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õー¥ÉÅù¤âÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥´¥¸¥é¤¬Ã¸Ï©Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¤Ç¤Ï¥´¥¸¥é¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â¡ª¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¤Ç¤·¤«Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ë¹»Ò¤ä²Ä°¦¤¤¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤òÃå¤±¤Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥´¥¸¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥¹¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¤ªÅÚ»º¤Î¹ØÆþ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡Ê»²¹Í¡Ë¥°¥é¥ó¥·¥ã¥ê¥ªËÌÅÍ¼·À±135¡ë¡¡¥´¥¸¥é¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Ö²ø½Ã¥é¥ó¥É¡×³µÍ×
¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Î70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÎòÂå¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¡×±Ç²èºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥´¥¸¥é¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Ø²ø½Ã¥é¥ó¥É¡Ù¤ò12·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¥´¥¸¥é¤È¿Íµ¤²ø½Ã¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¼ÂÀ£Âç¥´¥¸¥é¤Î°ìÉô¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¸÷¤Î¾È¼Í¤Ç¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãë¡¦Ìë¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ë±£¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î²ø½Ã¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÈÆÃÊÌÇ¤Ì³¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÃëÌëÄÌ¤·¤Æ¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/