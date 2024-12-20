¡ÚvocoÂçºå¥»¥ó¥È¥é¥ë¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤¬¼çÌò¡¢¹ñ»º¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×1·î6Æü¡Ê·î¡ËÄó¶¡³«»Ï ～¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¤µ¤¯¤é¤Ê¤É¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤â～

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IHG¥Ë¥åー¥¹¥ëー¥à¥µ¥¤¥È: https://www.ihgplc.com/en/
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298
IHG¥ï¥ó¥ê¥ïー¥º¥¢¥×¥ê: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)
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