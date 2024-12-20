¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ñー¥È¥Êー ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÍ½Â¬¤òÈ¯É½
Åö»ñÎÁ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î6Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¾¶ÌõÈÇ¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯12·î6Æü¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ã¥¯È¯¡§
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ñー¥È¥Êー ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹â¤¤²ÁÃÍ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÊ£»¨¤µ¤òÁý¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¼ûÍ×¤ÏÁý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÁªÂò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀèÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÍ½Â¬(https://www.dell.com/ja-jp/blog/2025-apj-ai-ai-ai/)¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È¡¢²áµî¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¸ò¤ï¤·¤¿Â¿¤¯¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¥È¥ì¥ó¥É¤¬Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿ô¡¹¤Î¿¿¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¥Ñー¥È¥Êー ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤¬¤â¤¿¤é¤¹¹â¤¤²ÁÃÍ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
£±.AI¤¬¸½¼Â¤Ë
AI¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦Ãá½ø¤Î²¼¤Ç»×Î¸¿¼¤¯»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ëー¥Á¥óºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤ä¥Çー¥¿¤«¤é²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¶¥Áè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¡¢¸úÎ¨À¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëÀ®²Ì¤ò°ú¤½Ð¤¹ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÁÈ¿¥¡¦ÁÈ¿¥¤Ï¡¢AI¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÊ£»¨¤ÇÊÑ²½¤·Â³¤±¤ëIT´Ä¶Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤è¤ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÀïÎ¬¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢AI¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ËAI¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Âç¤¤Êµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢·øÏ´¤ÊAI¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ÈÀìÌçÅª¤ÊAIÇ½ÎÏ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖDell AI Factory(https://www.dell.com/ja-jp/dt/solutions/artificial-intelligence/index.htm#dell-ai-factory&tab0=0&tab1=0)¡×¤ä¡ÖDell Validated Designs¡×¡¢¡ÖAI Labs¡×¡¢PoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆAIÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢°ÕµÁ¤¢¤ëÀ®²Ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£².AI¤¬¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½
AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥¨¥Ã¥¸¡¢AI PC¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÅÙ¤ËÊ¬»¶¤·¤¿¥Çー¥¿´Ä¶¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁíÂÎÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸À®AI¤Î¥¿¥¹¥¯ÍÑ¤Ë¸½ºß¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É ¥¯¥é¥¦¥É ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ï78%(https://www.dell.com/ja-jp/dt/perspectives/innovation-catalyst.htm)¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥Çー¥¿¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー´Ä¶¤òÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÊÌ©¤Ê·×²è¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î·×²è¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Çー¥¿´ÉÍýÀïÎ¬¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ー¤È³ÈÄ¥À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦ÉÊ¼Á¡¢¥³¥¹¥È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¡¢¥Çー¥¿¡¢ÃÙ±ä¡Ê¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ー¡Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿µ½Å¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡¢´ÉÍý¤Ç¤¤ëÆÈÎ©¤·¤¿¥ê¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ°·¤¦Ê¬»¶·¿¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êºÇÅ¬²½¤µ¤ì¹âÅÙ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Å¬ÀÚ¤ÊAIÀïÎ¬¤È¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖDell AI Factory¡×¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆAI¤ò´ÊÃ±¤ËÅý¹ç¤·¡¢½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÂç¼êÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëCanalys¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï5Ãû4,400²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥Ñー¥È¥Êー¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï70.1%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤Þ¤Ç¤ËÊ¿¶Ñ7¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤è¤ê¡¢º£¤¬¥â¥À¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿¤Ð¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤¤é¤«¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÌÜÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¿¿¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÅý¹ç¤·¤Æ°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.AI PC¤¬¼¡¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÇÈ¤ò¸å²¡¤·
AI PC¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¹çÍý²½¤«¤é¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¼Â¸½¤Þ¤Ç¡¢AI PC¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò¥¨¥Ã¥¸´Ä¶¤Ø¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤âÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤¬À°¤Ã¤¿Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹²óµ¢¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ÏCopilot¤Î¤è¤¦¤ÊAIÀ¸»ºÀ¥Äー¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÂÎ¸³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²áµîºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë ¥Ùー¥¹¤ª¤è¤Ó2025Ç¯10·î¤ÎMicrosoft ¼Ò¤Ë¤è¤ëWindows 10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢PC¤Î¹¹¿·¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows 11¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¤Ê¤¤PC¤¬2²¯4,000ËüÂæ(https://www.canalys.com/insights/end-of-windows-10-support-could-turn-240-million-pcs-into-e-waste)¤ò¿ô¤¨¡¢Ìó40%¤ÎWindows PC¤¬»ÈÍÑÇ¯¿ô6Ç¯°Ê¾å(https://www.linkedin.com/pulse/40-windows-pcs-six-years-old-oldest-fleet-ever-canalys-dgsfc/?trackingId=8w6bKfQsSbKnuM0YfmDOzA%3D%3D)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤Ï¤â¤Ï¤äÇ¤°Õ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI PC(https://www.dell.com/ja-jp/dt/solutions/artificial-intelligence/index.htm#overview&tab0=0&tabResource=latestupdates&tab1=0)¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊ¬»¶¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãー¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï·øÏ´¤Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³ÎÎ©¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ç¯¿ô¤ò·Ð¤¿PC¤ò¥â¥À¥Ê¥¤¥º¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥»¥Ã¥µーÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤è¤ê°ìÁØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI¤Ï¡¢ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÎÅ¾´¹¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤È¥Ñー¥È¥Êー¶¦ÄÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢AI¤Î¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¦Æ±¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÊÑ³×¤Î»þÂå¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÀèÆ³Ìò¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤¹¤ëÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÇØ·Ê¤ËAIÊ¬Ìî¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Åê»ñ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ËÊó¤¤¤ëÍ½Â¬²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È ¥â¥Ç¥ë¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ñー¥È¥Êー´Ø·¸¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ý±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¾Íè¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈË±É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¥Ð¥¤¥¹¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó·óCOO¡ÊºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥¸¥§¥Õ ¥¯¥éー¥¯¡ÊJeff Clarke¡Ë¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë·óCAIO¡ÊºÇ¹âAIÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Î¥¸¥ç¥ó ¥íー¥º¡ÊJohn Roese¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¥È¥Ã¥× ¥È¥ì¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âAI¤¬À¤³¦¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ³×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÌ¤Íè¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¸¥§¥Õ ¥¯¥éー¥¯¤Î¸«²ò(https://www.dell.com/ja-jp/blog/my-2025-tech-predictions/)¤È¥¸¥ç¥ó ¥íー¥º¤ÎÍ½Â¬(https://www.dell.com/ja-jp/blog/2025-ai/)¤ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
# # #
¢£¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡ÊNYSE¡§DELL¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÌ¤Íè¤òÃÛ¤¡¢»Å»ö¤äÀ¸³è¤Î»ÅÊý¤òÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶È³¦¤ÇºÇ¤âÊñ³çÅª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) Copyright 2024 Dell Inc.¡¢¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡£All Rights Reserved.
Dell Technologies¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¾¦É¸¤Ï¡¢ÊÆ¹ñDell Inc. Ëô¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸Ëô¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤ª¤è¤Ó¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£¡¡