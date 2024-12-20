À¸Ê¬²òÀ¹õ¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¡ØNature Master(R)¡ÙÃÂÀ¸
¾¼¸÷ÄÌ¾¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÏîµ ·òÂÀÏº¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤¬¾®¤µ¤¤À¸Ê¬²òÀ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÇÀ²È¸þ¤±¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¹õ¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¡ØNature Master(R)¡Ù¡Ê°Ê²¼¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー(R)¤È¤¤¤¦¡Ë¤Î»îºîÉÊÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Ê¬²òÀÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡¢ÅÚ¾íÃæ¤ÎÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÄê´ü´Ö¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤ËÅÚ¤Ë´Ô¤ë´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ë´Ô¤ëÆ¯¤¤Ë¤è¤ê¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î²ó¼ý¤ä»º¶ÈÇÑ´þ½èÍý¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤ËÄÌ¾ï¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÇÀ²È¤Îºî¶È¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È½¢¶È¼Ô¤¬2015Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÌó22¡óÂçÉý¸º¾¯¤¹¤ë¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢¹ñÆâ¤ÎÇÀ¶È¤ò¼é¤ëÅÀ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡ÊÃí1¡Ë¡£
¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー(R)¡Ù¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«¤Î¸¶ÎÁÁªÄê¡¢À®Ê¬ÇÛ¹çÊÂ¤Ó¤ËÀ®·¿ÊýË¡¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¸Ê¬²ò´ü´Ö¤ÎÄ´À°ÎÏ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢µ¡³£Å¸Ä¥»þ¤Î¶¯ÅÙ¡¢ÂÑµ×À¡¢¸÷Âô¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¹â¤¤ÊÝ¼¾À¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»î¸³·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¶¯ÅÙ¤Ïµ¡³£Å¸Ä¥¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Îºî¶È¸úÎ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àè¹ÔÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤«¤é¤â¹âÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー(R)¡Ù¤òµ¡³£Å¸Ä¥¤·¤¿Ä¾¸å
¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー(R)¡Ù¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÍÍ»Ò
No.1353
¸½ºß¡¢ÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¼°ÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»îºîÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー(R)¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»
¡Ø¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー(R)¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Î¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¡ÖÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡×¤Ë¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤È¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.shoko.co.jp/contact/plastics/
¢£»îºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128571/table/2_1_6eaf497e178cec5a77694831063ce09b.jpg ]
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¾¼¸÷ÄÌ¾¦³ô¼°²ñ¼Ò
¹çÀ®¼ù»éËÜÉô¡¡³¤³°±Ä¶È¥°¥ëー¥×
URL¡¡¡¡https://www.shoko.co.jp/contact/plastics/
¡ÊÃí£±¡Ë½ÐÅµ¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÇÀÎÓ¶È¥»¥ó¥µ¥¹¡×¡¢¡Ö2010Ç¯À¤³¦ÇÀÎÓ¶È¥»¥ó¥µ¥¹¡×