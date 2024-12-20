´ûÂ¸¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¤Î¡É»ñ¸»¡É¡£Íè¤¿¤ë·úÊªÄ¹¼÷Ì¿²½¤Î»þÂå¤Ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ù¤­¤³¤È¡Ú½»Âð¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¥ê¥Õ¥©ー¥à¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¥ì¥Ýー¥È¡Û

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https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf( https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/g_kekka.pdf )
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https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf( https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa23/dl/10.pdf )
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