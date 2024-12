NRI¥»¥­¥å¥¢¡¢ÊÆ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¼Ò²ñ´ðÈ×°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ£¡ÊCISA¡Ë¤ÎSecure by DesignÀëÀÀ¤Ë½ðÌ¾

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社(以下、NRIセキュア)は、米サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)[i]の取り組みで、Secure by Designの実行を宣言する「Secure by Design Pledge(Secure by Design宣誓)」に、2024年10月21日に署名しました。

Secure by Design Pledgeとは

企業向けソフトウェアプロダクトやサービスを利用するユーザーの安全を確保することを目的として、プロダクト等の設計段階からセキュリティを重視し、リスクの最小化と保護の強化を目指す取り組みです。署名した企業は、脆弱性開示方針の策定など7つの項目について、宣誓後1年以内に目的達成に向けてどのような取り組みを行うかを公に文書化し、自社が提供するソフトウェアプロダクトやサービスの改善に努めます。

NRIセキュアを含む宣誓企業一覧については、次のWebサイト(英語)をご参照ください。

https://www.cisa.gov/securebydesign/pledge/secure-design-pledge-signers

NRIセキュアは今後も、企業・組織の情報セキュリティ対策を支援するさまざまな製品・サービスにおいて、Secure by Designの原則を取り入れ、安全・安心な情報システム環境と社会の実現に貢献していきます。

[i] CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency):米国の行政機関のひとつであり、国土安全保障省の外局として運用されています。詳細については、次のWebサイトをご参照ください。https://www.cisa.gov/