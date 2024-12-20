NRI¥»¥­¥å¥¢¡¢ÊÆ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¼Ò²ñ´ðÈ×°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ£¡ÊCISA¡Ë¤ÎSecure by DesignÀëÀÀ¤Ë½ðÌ¾

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[i] CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)¡§ÊÆ¹ñ¤Î¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¤Î³°¶É¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.cisa.gov/