「ヘアセオリーラボ ヘアミルクセラム」が発売から3か月でベストコスメ年間1位を含む、全10冠達成！

皮膚科医監修スキンケアブランドを手掛ける株式会社dr365 (所在地:東京都渋谷区渋谷) から、2024年9月に新たに誕生した、毛髪科学に基づく新・ヘアケアブランド「Hair Theory Lab(R)」。



この度「ヘアセオリーラボ ヘアミルクセラム」が、美的、MAQUIA、&ROSYなどの多数の美容・ファッション誌にて、ベストコスメ年間1位を含む、全10冠を受賞いたしました。

■主な受賞タイトル

【製品名:ヘアセオリーラボ ヘアミルクセラム】

- 美的 2024年間賢者 アウトバスヘアケア編 第1位- 美的 美容賢者が選ぶ2024年下半期ベストコスメ ライフスタイル部門 アウトバスヘアケア編 1位- 素敵なあの人 2024 Best Cosme シャンプー、トリートメント、アウトバス部門 1位- UOMO 男の美容フェス ヘアケア部門 1位- & ROSY 2024年ベストコスメ 編集部編 ヘアミルク部門- FIGARO ボーテスター賞 ボディ&ヘアケア部門- MORE ベストコスメ2024下半期 アウトバスヘアケア部門 2位- sweet BEST COSMETICS AWARDS 2024下半期 アウトバス部門 3位- MAQUIA ベストコスメ2024下半期 アウトバスヘアケア部門 4位- LEE 2024下半期ベストコスメ 個人賞

※2024年12月20日時点

■ギフトラッピング開始

Hair Theory Lab(R)では、ホリデーシーズンにぴったりなギフトラッピングも承っております。

シルバーに煌めくボックスに想いを込めて。

大切な方へ贈るスペシャルギフトにぜひご検討ください。

ギフトラッピング \550(税込)*1新ヘアケアブランド「Hair Theory Lab(R)」(ヘアセオリーラボ)

“Hair Theory Lab(R)” ブランドコンセプト

美しさの裏に根ざすのは「セオリー」、すなわち、“理論”。 あらゆる事象に理論があるように、髪の一本一本にもまた、毛髪の理論が宿っています。 Hair Theory Lab(R)は、その理論を解き明かし、理想の髪へと導くために誕生したブランドです。毛髪科学に基づき厳選された成分と、卓越したラボラトリーの技術によって生み出される処方を、製品という研究結果に込めました。

■製品情報

ヘアセオリーラボ ヘアミルクセラム<ヘアミルク> 95mL

○ 定期購入:\4,400(税込・送料無料)

○ 単品購入:\4,840(税込・送料別*2)

深層を満たす「補水実感」

毛髪科学発想・ヘアミルクセラム

目指したのは理想的な水分バランス

■製品特徴

【1.内部:CMCケアコンプレックス(TM)で空洞補修】

髪の“毛細血管”とも呼ばれる細胞膜「CMC」の水分層・油分層に生じる空洞ダメージ*3をケア。

うねり・パサつきを防ぎ、まとまりの良い髪へ導きます。

<CMCケアコンプレックス(TM)>

● 加水分解コラーゲン:水分層へアプローチ

ハリのある髪に不可欠な水分層の水分を、分子量が細かなコラーゲンが隅々まで補給。

● セラミドNG:油分層へアプローチ

繊細でダメージを受けやすく、補修が難しいとされる油分層に、髪が本来持っていることでも知られるセラミドNGが浸透。

● 瞬間浸透成分:すばやく髪内部までアプロ―チ

最短でCMCまで浸透するサポート成分を配合。蒸発することなく髪に留まり、空洞*3までの浸透・補修を目指します。

※画像はすべてイメージです





【2.中間部:フィラーロックテクノロジー(TM)が、ダメージホールを集中補水】

毛髪中間部(コルテックス)に存在するダメージホール(毛髪中間層に、熱や摩擦、カラーリングなどの刺激で空洞化が生じたもの)を感知。厳選補水成分を注入し、密閉。髪にうるおいの実感を与えます。

<フィラーロック テクノロジー(TM)>

4種類のヒアルロン酸を、ダメージホールに注入。ダメージホールに存在するカルシウムに反応し、膜を張る特殊なラッピング技術で、空洞内にヒアルロン酸を「ロック」(=密閉)*4します。

※画像はすべてイメージです

【3.外部:ヒートプロテクト処方で、ツヤ・うるおい、逃がさない】

植物由来の脂肪酸「エルカラクトン」が、熱を受けることによって、毛髪のアミノ基と結合。ドライヤーやアイロンの熱を味方に付け、剥がれたキューティクルを補修するように保護し、シルクのような指通りを叶えます。

【調香師によるこだわりの香り】

フレッシュな透明感の中に果実のみずみずしさを感じるフルーティーフローラルの香り。

男女問わずお使いいただける爽やかな香りが軽やかに持続します。

フレッシュなペアーとライチの透明感に、心地よくやわらかなピオニーとアンバーの余韻。

● TOP-NOTE:ペア―

トップに香るのは、フレッシュなナシの香り。

甘酸っぱさのなかに、フルーティーな爽やかさ。

● MIDDLE-NOTE:ピオニー

ミドルに香るのは、清らかなピオニーの香り。

上品なフローラルのなかに、繊細な甘さが花ひらく。

● LAST-NOTE:ムスク

ラストに香るのは、柔らかなムスクの香り。

ほの甘い柔らかな余韻が心地よく、軽やかに。

※画像はすべてイメージです

※1 定期購入はギフトラッピング対象外となります。単品購入の際に「ギフトラッピング」をご選択いただいた方には、こちらのギフトボックスでお届けいたします。

※2 1回のご注文が7,700円(税込)未満の場合は、送料として660円(税込)を頂戴しております。

※3 角化した部分

※4 補修による物理的な効果

■共同研究代表者神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 辻野 義雄 特命教授

神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科

辻野 義雄 特命教授

毛髪科学に携わり約40年間。大手化粧品メーカーの研究所長等を歴任。約30社以上との共同研究を通し、様々な製品の処方開発・成分開発に携わる。注目成分「トステア」の発明者として様々なメディア・セミナーに登壇。

【辻野 義雄 特命教授コメント】

Hair Theory Lab(R)との共同研究を通して“理想の水分バランス”を定義しました。実は髪にとって、水分はケラチンなどのタンパク質と同じく、またそれ以上に重要であるという事実に着目。

ヘアセオリーラボ ヘアミルクセラムは水分量を補い、理想の髪の水分バランスを目指します。

またヘアミルクは、油分と共に水分を浸透させることが可能で、本質的なケアに長けています。サロン級のケアを目指す方はぜひ取り入れていただきたいアイテムです。

