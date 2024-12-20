野村万作、野村萬斎、野村裕基が三代出演　万作の会『第109回野村狂言座』上演決定　チケット発売

写真拡大 (全4枚)

ロングランプランニング株式会社


万作の会主催、『第109回野村狂言座』が2025年1月30日 (木) ～ 1月31日 (金)に二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月20日（金）10:00より一般発売開始です。




カンフェティにて12月20日（金）10:00よりチケット一般発売開始


https://www.confetti-web.com/@/mansaku



公式ホームページ


https://mansaku.co.jp/information/performance/



野村万作一門の研鑽のための狂言会、「野村狂言座」の第109回目の公演です。


「夷大黒（えびすだいこく）」「宝の槌（たからのつち）」「若菜（わかな）」と、いずれも新春にふさわしいめでたさ、晴れやかさのある演目です。また冒頭には野村萬斎による解説もあり、狂言初心者にも分かりやすく楽しめます。


人間国宝・野村万作と、野村萬斎、裕基の三代をはじめ、一門の者が出演。




野村万作

野村萬斎

野村裕基


番組


解説
出演：野村萬斎



素囃子「神楽」


出演：一噌幸弘・柿原孝則・田邊恭資・大川典良


「夷大黒」


出演：内藤連・月崎晴夫・野村裕基


「宝の槌」


出演：野村太一郎・中村修一・石田幸雄


「若菜」


出演：野村萬斎・野村万作・高野和憲・深田博治・飯田豪・野村裕基・岡聡史



公演概要


『第109回野村狂言座』


公演期間：2025年1月30日 (木) ～ 1月31日 (金)


会場：二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1）



■公演スケジュール


2025年1月30日(木) 14:00


2025年1月31日(金) 18:30


※開場は開演の45分前



■チケット料金


S席：7,000円


A席：6,000円


B席：5,000円


C席：4,000円


（全席指定・税込）