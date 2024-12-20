野村万作、野村萬斎、野村裕基が三代出演 万作の会『第109回野村狂言座』上演決定 チケット発売
万作の会主催、『第109回野村狂言座』が2025年1月30日 (木) ～ 1月31日 (金)に二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月20日（金）10:00より一般発売開始です。
カンフェティにて12月20日（金）10:00よりチケット一般発売開始
https://www.confetti-web.com/@/mansaku
公式ホームページ
https://mansaku.co.jp/information/performance/
野村万作一門の研鑽のための狂言会、「野村狂言座」の第109回目の公演です。
「夷大黒（えびすだいこく）」「宝の槌（たからのつち）」「若菜（わかな）」と、いずれも新春にふさわしいめでたさ、晴れやかさのある演目です。また冒頭には野村萬斎による解説もあり、狂言初心者にも分かりやすく楽しめます。
人間国宝・野村万作と、野村萬斎、裕基の三代をはじめ、一門の者が出演。
野村万作
野村萬斎
野村裕基
番組
解説
出演：野村萬斎
素囃子「神楽」
出演：一噌幸弘・柿原孝則・田邊恭資・大川典良
「夷大黒」
出演：内藤連・月崎晴夫・野村裕基
「宝の槌」
出演：野村太一郎・中村修一・石田幸雄
「若菜」
出演：野村萬斎・野村万作・高野和憲・深田博治・飯田豪・野村裕基・岡聡史
公演概要
『第109回野村狂言座』
公演期間：2025年1月30日 (木) ～ 1月31日 (金)
会場：二十五世観世左近記念観世能楽堂（東京都中央区銀座6-10-1）
■公演スケジュール
2025年1月30日(木) 14:00
2025年1月31日(金) 18:30
※開場は開演の45分前
■チケット料金
S席：7,000円
A席：6,000円
B席：5,000円
C席：4,000円
（全席指定・税込）