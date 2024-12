「GiGO×森永製菓 ダースと小枝 キャンペーン」開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、森永製菓株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:太田 栄二郎)の「ダース」と「小枝」、2商品とのコラボレーションキャンペーンを実施いたします。

「ダース」&「小枝」投入の対象クレーンゲーム1プレイごとに限定ステッカーをプレゼント!

■キャンペーン名称

GiGO×森永製菓 ダースと小枝キャンペーン

■キャンペーン期間

2025年1月1日(水)~2月2日(日)

※期間中でも景品がなくなり次第終了いたします。

■キャンペーン概要

期間中、対象商品(ダース、小枝)が投入されているクレーンゲームを1プレイごとに

「GiGO限定 シマエナガ オリジナル ステッカー」をプレゼントいたします。

■ステッカー配布方法

対象機をご利用前に「ステッカーを希望」と、スタッフにお声がけ下さい。

※種類はお選びいただけます。

※数に限りがあり、先着順となります。予めご了承ください。

■対象商品

・ダース6種

ダース<ミルク>白いダース香るダース<つぶつぶ苺>香るダース<つぶつぶキウイ>ダースガナッシュ仕立て<キャラメル>ダースガナッシュ仕立て<ミルクティー>

・小枝3種

小枝<ミルク>あまおう苺の小枝白樺の小枝

※店頭商品と、デザインが異なる場合がございます。

■「シマエナガ」オリジナルステッカー

(3種類の中からお好きな絵柄をお選びいただけます)

(シマエナガA)(シマエナガB)(シマエナガC)

※数に限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。景品の入荷時期、在庫状況については店舗に直接

お問い合わせください。

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

SNSフォロー&リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念したSNSフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。

■参加方法

Xアカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO )をフォローの上、該当の投稿を

リポストされたお客さまの中から抽選で10名さまに

「ダースと小枝詰め合わせとステッカーコンプリートセット」をプレゼントいたします。

<ダース・小枝詰め合わせとステッカーコンプリートセット内容>

・ダースと小枝詰め合わせ9種×3個

・シマエナガオリジナルステッカー3種1枚ずつ

※ステッカーは全部で3種類です。

※掲載商品画像と実際のパッケージが異なることがございます。

■実施日時

2024年12月20日(金) 12:00スタート ~ 12月31日(火) 23:59〆切



■応募規約

https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

【著作権表記】

(C) MORINAGA & CO., LTD. All rights reserved.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved