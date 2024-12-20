ZIP-FM NAVIGATOR AUDITION 2024 グランプリ決定!!
株式会社ZIP-FM
左側（加藤玲那さん） / 右側（白井七さん）
左側（加藤玲那さん） / 右側（白井七さん）
ZIP-FMの未来を担うナビゲーターを発掘するZIP-FM ナビゲーター・オーディション。
今回は約100名の応募が集まり、事前審査を経て、8名の最終スタジオ審査の中から、グランプリ1名、準グランプリ1名が決定しました。
最終審査の課題は「選曲なども自分でして架空の番組に出演する」というもので、スタジオでのトークをそれぞれが披露しました。
厳正なる審査の結果、以下のように受賞者が決定しました。
◆グランプリ 白井七（しらい なな）さん ＜25歳・愛知県出身＞
◆準グランプリ 加藤玲那（かとう れいな）さん ＜27歳・愛知県出身＞
グランプリを受賞した、白井七さんは、普段、名古屋市を拠点にイベントMC・タレント・モデルとして活動中。その傍ら、名古屋市中区オレンジリボンキャプテンとして、オレンジリボン運動（児童虐待防止運動）の啓発に力を入れている、日本人とイタリア系ブラジル人のハーフ。
白井七さんは、来年2月のSUNDAY EVENING SPECIALで1時間特番をナビゲートします。
■「ZIP-FM」とは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
Official Site：https://zip-fm.co.jp/
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