【速報】「最強王図鑑」×『新レインボー小学国語辞典』『新レインボー小学漢字辞典』　最強のコラボが実現！ 「最強王図鑑エディション」、予約受付中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2024年12月6日（金）より『新レインボー小学国語辞典 改訂第7版 小型版 最強王図鑑エディション（オールカラー）』『新レインボー小学漢字辞典 改訂第6版新装版 小型版 最強王図鑑エディション（オールカラー）』『新レインボー小学国語辞典・漢字辞典 最強王図鑑エディション 辞書バッグ付きセット』（すべて2025年2月20日発売予定）の予約販売を開始いたしました。

■大人気「最強王図鑑」が国語辞典と漢字辞典になった！▲国語辞典▲漢字辞典

大人気「最強王図鑑」と「新レインボー小学辞典」が夢のコラボ！ 先行予約受付中！

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●『新レインボー小学国語辞典 改訂第7版 小型版 最強王図鑑エディション（オールカラー）』

●『新レインボー小学漢字辞典 改訂第6版新装版 小型版 最強王図鑑エディション（オールカラー）』

●『新レインボー小学国語辞典・漢字辞典 最強王図鑑エディション 辞書バッグ付きセット』

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■ド迫力のケースは、最強王図鑑のキャラが集結

オモテ面は、「国語辞典」が現実世界のキャラ、「漢字辞典」が空想世界のキャラが集結。ウラ面は、バトルシーンのコラージュ。

■本文にも最強王図鑑のキャラが登場

国語辞典、漢和辞典ともに「最強王図鑑」をイメージした紙面になっている！ 辞典のページにも、キャラが多数登場！

■ケース入りの2冊セットには、オリジナル辞書バッグも付いている

『国語辞典』と『漢字辞典』の2冊がセットでケース入り。セットケースだけについているオリジナル辞書バッグは「最強王図鑑」のキャラがあしらわれた超絶かっこいいデザイン。詳細は後日。

■シリーズ新刊『幻獣＆妖怪タッグ最強王図鑑』発売！

12月19日には、「最強王図鑑」シリーズ最新刊、『幻獣＆妖怪タッグ最強王図鑑』が発売。

『妖怪最強王図鑑』、『幻獣最強王図鑑』でおなじみの幻獣、妖怪たちはもちろん、新たな強者が加わりタッグを組んだ!! 妖術、魔術、武器に特殊体質、すべてを駆使した大波乱のタッグマッチの行方はいかに!!? 待望の新刊をお見逃しなく！

▲『幻獣＆妖怪タッグ最強王図鑑』

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★「最強王図鑑」シリーズはSNSも随時更新中！

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・X（旧Twitter）：最強王図鑑【公式】@saikyououzukan

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★シリーズ公式サイト：https://saikyooh.gakken.jp/

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［商品概要］

■『新レインボー小学国語辞典 改訂第7版 小型版 最強王図鑑エディション（オールカラー）』

編：金田一春彦・金田一秀穂

価格：2,640円（税込）

発売日：2025年2月20日

判型：B6判／1,592ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-305669-6

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1230566900(https://hon.gakken.jp/book/1230566900)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053056691(https://www.amazon.co.jp/dp/4053056691)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18075381/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18075381/)

■『新レインボー小学漢字辞典 改訂第6版新装版 小型版 最強王図鑑エディション（オールカラー）』

編：加納喜光

価格：2,640円（税込）

発売日：2025年2月20日

判型：B6判／1,272ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-305672-6

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1230567200(https://hon.gakken.jp/book/1230567200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4053056721(https://www.amazon.co.jp/dp/4053056721)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18075384/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18075384/)

■『新レインボー小学国語辞典・漢字辞典 最強王図鑑エディション 辞書バッグ付きセット』

編：国語 金田一春彦・金田一秀穂／漢字 加納喜光

価格：5,280円（税込）

発売日：2025年2月20日

判型：B6判／2,864ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-811722-4

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/8881172200(https://hon.gakken.jp/book/8881172200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058117222(https://www.amazon.co.jp/dp/4058117222)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18075340/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18075340/)

■『幻獣＆妖怪タッグ最強王図鑑』

監修：木下昌美

絵：なんばきび／七海ルシア

定価：1,540 円（税込）

発売日：2024年12月19日

判型：A5／144ページ

ISBN：978-4-05-206057-1

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020605700(https://hon.gakken.jp/book/1020605700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4052060571/(https://www.amazon.co.jp/dp/4052060571/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18037517/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18037517/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場情報（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開