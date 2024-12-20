ゲストにEXILE SHOKICHIを迎え、中島颯太(FANTASTICS)と旅トーク。東海道新幹線車内限定トーク『FUN!FUN!JOURNEY』第7弾が配信中！
株式会社 FM802
大阪出身・FANTASTICS 中島颯太がDJを務めるFM802『DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE』(毎週金曜夜8時～9時放送)。金曜の夜に気分がジャンプアップするようなお話と音楽をお届けする音楽番組です。そんな本番組とJR東海 推し旅とのコラボ企画として東海道新幹線車内限定トーク『FUN!FUN!JOURNEY』が配信中。
本日からスタートをしたエピソード#7ではゲストにEXILE SHOKICHIを迎え、中島颯太(FANTASTICS)と旅トーク。日帰り大阪グルメ旅も敢行しちゃう?グルメなEXILE SHOKICHIの新幹線での過ごし方は？これまで◎◎曲の歌詞を新幹線で書いてきた？新幹線での旅のお供のお話などなど初出しの話満載の先輩後輩トークをお楽しみに。
【配信概要】
東海道新幹線車内限定トーク『FUN!FUN!JOURNEY』
詳細URL：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/funfunjourney/
配信スケジュール：
第7弾:2024年12月20日(金)～2025年1月9日(木)
【ラジオ番組概要】
FM802「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE」
●放送日時：毎週金曜日20:00-21:00
●DJ：中島颯太(FANTASTICS)
●番組HP： https://funky802.com/future/