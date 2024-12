360度ケアベアがお祝い！進級・進学シーズンに「ケアベアホテル」が誕生

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ(東京)

「Care Bears」×ホテルニューオータニ(東京)コラボレーション宿泊プラン

『ケアベアホテル』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/carebears/

ホテルニューオータニ(東京)では、カラフルなアートが人気で40年以上愛される、アメリカ生まれのキャラクター「Care Bears」とのコラボレーションルームを、2025年1月下旬より期間限定で販売します。

学生旅行におすすめ!360度フォトジェニック。カラフルなお部屋で女子会を。

1982 年にアメリカで誕生したキャラクター、「Care Bears(TM)(ケアベア(TM))」。40年以上にわたって世界中で愛され、今では50 種類を超えるカラフルな仲間が登場しています。そんな「ケアベア」とコラボレーションした、夢のようにフォトジェニックなコラボレーションルームが期間限定で登場します。どこを見てもケアベアたちがいっぱいで、キュートなキャラクターに囲まれ、非日常のひと時をお過ごしいただけます。

今回のコラボレーションルームのテーマは「お祝い」。コラボプランのために描き下ろされたオリジナルアートには、2024年9月に迎えた、ホテルニューオータニ開業60周年を祝して「スイートセレブレーションベア」をはじめ、色とりどりのケアベアたちがお祝いに駆けつけてくれました。進級・入学・就職祝いなど、これから迎える春のお祝いシーズンに向けてもぴったりな装いです。

お部屋タイプは、春休みの学生旅行・卒業旅行のシーズンに合わせて、デラックスルーム・スタンダードルームの2種類をご用意。デラックスルームは最大3名、スタンダードルームは2室ご予約いただくと、コネクティング仕様で利用でき、最大4名での宿泊が可能です。推し活に、女子会に、大人数でのホテルステイで素敵な思い出作りはいかがでしょう。

キュートなオリジナルグッズ5点付き!お家に帰ってもず~っとケアベアと一緒(ハート)

コラボレーションプランにご宿泊の方限定で、ご自宅にお持ち帰りいただけるオリジナルデザインのグッズをご用意しています。

・オリジナルマスコット

ケアベアたちのおなかのシンボルマークが、それぞれの役割を示していることはご存じでしたか?今回プラン限定グッズとしてご用意した「スイートセレブレーションベア」のオリジナルマスコットは、ホテルニューオータニの開業60周年を祝した特別なあしらいのマスコットです。首にはホテルのロゴ入りリボンが巻かれているほか、足裏のハートの色がホテルニューオータニのコーポレートカラーで彩られていることもポイントです。

・オリジナルトートバッグ

トートバッグも「スイートセレブレーションベア」のデザインでご用意。ホテルステイ中に持ち歩くのにもちょうどいいサイズです。裏面のポケットにはマスコットがぴったりおさまるので、ここに入れて、一緒にお出かけや、敷地内の日本庭園を散策することが出来ます。

・オリジナルTシャツ

今回のコラボレーションプランのために描かれたオリジナルアートがプリントされたTシャツは、ケアベアルームにマッチする淡いピンク色。ご宿泊後の普段使いにもおすすめです。ゆったりサイズのXLでご用意しております。

・連結アクリルキーホルダー

三角帽子をかぶったり、ケーキを持ってきてお祝いに駆けつけてくれたケアベアたちの連結キーホルダー。6種重ねても、推し色だけぶらさげても、ご使用いただけます。

・フレークシール

オリジナルアートがあしらわれたフレークシールは、小さめのサイズでお気に入りのものに貼って利用しやすい5種類入り。

さらに!コラボプランご宿泊の方限定で購入できるオリジナルグッズも

本コラボレーションルームにご宿泊の方限定で購入可能なオリジナルアートをあしらったアクリルスタンドと缶バッジを販売します。アクリルスタンドはミニサイズで、職場やご自宅に飾ってコラボルームの余韻に浸ることが出来ます。缶バッジは6種類をランダムでご用意。推しの色が出るまでコンプリートを目指す愉しみも。

「Care Bears」×ホテルニューオータニ(東京)コラボレーション宿泊プラン『ケアベアホテル』の販売期間、予約開始日は近日中に発表いたします。お楽しみに!

「Care Bears(TM)(ケアベア(TM))」 とは

「Care Bears(TM)(ケアベア(TM))」は、1982 年にアメリカの「アメリカン・グリーティング社 」 によりカードの挿絵として誕生したキャラクターです。ケアベアは、50 種類を超える仲間と「ケア・ア・ロット」という雲の上にある国に住んでいます。

おなかのシンボルマークは、それぞれの得意なことや役割を表していて、私たちにお互いを思いやることの大切さや、幸せを分かち合うことの素晴らしさなどを教えてくれています。



Care Bears(TM) and related trademarks:

TM & (C) 2024 Those Characters From Cleveland, LLC

Used under license by PLAZASTYLE.

- 販売概要

「Care Bears」×ホテルニューオータニ(東京)コラボレーション宿泊プラン

『ケアベアホテル』

https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/carebears/

[期間]

2025年1月下旬より

[料金]

ガーデンタワー スタンダードルーム(27.3平方メートル )

1室1名さま \46,000~

1室2名さま \78,000~

ガーデンタワー デラックスルーム(50.2平方メートル )

1室2名さま \96,000~

1室3名さま \120,000~

※料金には、1室1~3名さまご利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれます。

※ご朝食付きのプランもございます。

※本プランはスタンダードルームは2名さままで、デラックスルームは3名さままでのご利用とさせていただきます。

※備品・グッズ等は予告なく変更になる場合がございます。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ(東京)

[お問合せ]

Tel.03-3234-5678(客室予約 9:00~18:00)