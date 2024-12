ライブ配信スタジオ・イベントスペース「Croak Prime Studio」の料金改定（値下げ）について

クローク株式会社

イベントスペース・スタジオ運営およびライブストリーミング事業を展開するクローク株式会社(本社:東京都渋谷区)は、スタジオおよびイベントスペースの価格改定(値下げ)を2025年1月1日より実施いたします。この改定は、市場の変動や競合等の増加を踏まえたものであり、以下にて詳細をご案内しております。

価格改定(値下げ)の背景

市場の厳しい競争により、クローク株式会社は価格改定の必要性に迫られました。徹底した市場調査とニーズ分析を行い、お客様にとって最適な価格設定を模索してまいりました。この価格改定(値下げ)は、お客様ニーズの向上を目指す戦略的な決定です。

価格改定(値下げ)の詳細

改定価格は、2025年1月1日より新価格体系に移行します。具体的には、Main Studio(メイン・スタジオ)の場合、1時間単価40,000円から30,000円への変更となり、対象となるのは、スタジオ、イベントスペースおよび機材レンタル関係です。機材レンタル価格は、スタジオ及びスペースと同時ご利用の場合、定価より30%お値引きいたします。

お客様へのメッセージ

https://prtimes.jp/a/?f=d2529-163-dc1a6769f7752043282c183bf047c4ab.pdf

価格改定(値下げ)に伴い、クローク株式会社は今後も品質とサービスの向上に努め、お客様に信頼される企業であり続けることをお約束いたします。

今後の展望

価格改定(値下げ)を通じて、クローク株式会社は企業成長と市場競争力のさらなる向上を目指します。また、商品・サービスの質の改善と新たな展開を計画しており、お客様にはより良い価値を提供し続ける所存です。

【 クローク株式会社について 】

ライブ番組、イベント、社内会議、セミナー、企業PR、記者会見などの様々なコンテンツのインターネットライブ配信をサポートしております。ライブ番組に適した番組の企画制作、キャスティングなどの対応可能。配信スタジオの運営や、ライブスタジオの開設コンサルティングや運営サポートも行っております。サービス開始から13年間で2000件以上のインターネットライブ配信の実績がございます。



対応可能なライブプラットフォーム:

Zoom、VIMEO、Teams、LINE LIVE、ニコニコ生放送(公式生放送、チャンネル放送)、YouTubeライブ、Xライブ(旧:Twitterライブ)、Openrec、Twitch、SHOWROOM、Facebookライブ、Microsoft Azure、IBM Cloud Video、など国内における一般的なプラットフォーム



所有機材:

TriCasterTC2/VMC1/8000/460/MINI/他各シリーズ、V-800HD(Roland)、ATEM Television Studio、ATEM Television Studio HD、ATEM Television Studio Pro HD、ATEM Constellation 8K、ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K、ATEM 2 M/E Broadcast Panel、ATEM 1 M/E Advanced Panel、XDCAMメモリーカムコーダーPXW-Z190、SONY NXCAM HXR-NX5R、Shure(A帯)ワイヤレス各種マイク、YAMAHA QL5及びQL1、d&bシリーズのE8、E12X-SUB、10D、AVOLITES QUARTZ、Wirecast、VMIX、OBS、FMLE、など(詳細はお問合せください)



オペレーター:

TriCasterオペレーター、各種映像オペレーター、カメラマン、サウンドオペレーター、配信管理スタッフ、ニコニコ生放送公式化運営コメント対応スタッフ、番組企画制作、運営サポートなど



【 本件に関するお問合せ 】

クローク株式会社

(現場対応中の時間帯が多いため、問い合わせフォームにてお願い申し上げます。)

問い合わせフォーム https://studio.croak.co.jp/contact/

http://www.croak.co.jp/ (コーポレート)

http://studio.croak.co.jp/ (スタジオ)