株式会社デザインココ

株式会社デザインココ(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:千賀淳哉、以下デザインココ)は、『雪ミク スカイタウン 10th Anniversary Ver. 1/7スケールフィギュア』の販売を決定し、予約受付を『COCOストア』(https://coco-store.jp/ )にて2024年12月20日(金)より開始いたします。予約締切は2025年3月27日(木)となります。

『雪ミク スカイタウン』オープン10周年を記念した特別な雪ミクが1/7スケールでフィギュア化!

大人気イラストレーター・森倉円氏が描いた雪ミクは、冬の寒さを吹き飛ばすような、ぱぁっと明るい笑顔に、透き通るようなブルーの髪。白とブルー、シルバーを基調とした衣装も造形と彩色で忠実に再現しました。

雪の結晶をイメージした台座は、クリア素材で表現し、市販(別売)のLEDライトを組み込むことで、美しく輝きます。

傍らにはラビット・ユキネも元気に寄り添っています。

『雪ミク スカイタウン』10周年の感謝を込めた特別な雪ミクをお手元に。





<商品概要>

[商品名] 雪ミク スカイタウン 10th Anniversary Ver. 1/7スケールフィギュア

[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/

[予約期間] 2024年12月20日(金) ~ 2025年3月27日(木)

[発売日] 2026年1月予定(予定)

[価格] 31,800円(税別)/34,980円(税込)

[サイズ] 全高:約249mm(台座含む)

[販売元] 株式会社デザインココ

[原型・彩色] Design COCO

[コピーライト表記] Art by 森倉円 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

<『雪ミク』とは>

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク(https://piapro.net/pages/character)』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生しました。それ以来『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催しています。現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。2024年9月から札幌観光大使としても活動中。

※『ラビット・ユキネ』は『雪ミク』のペットキャラクターで、札幌観光大使としても活動中

『雪ミク』ポータルサイト:https://snowmiku.com/

<株式会社デザインココについて>

仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。

- <デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要>

原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。

[URL] https://coco-store.jp/

[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t

◆注意事項

※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。