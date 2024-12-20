第２回TOKYO ＸＲ・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド～最新のデジタルコンテンツと出会える展示会～にて「cluster」特別体験会を実施します

クラスター株式会社

累計動員数３,500万人を超える、国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、昨年に続き、令和７年1月9日（木）~1月11日（土）※全日10時~18時に東京ビッグサイトにて開催される「TOKYO DIGICONX（第２回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド）」に出展いたします。

TOKYO DIGICONX（第２回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド）

公式ウェブサイト（ https://xr-meta-biz.tokyo ）

TOKYO DIGICONX :https://xr-meta-biz.tokyo

ー特別体験会ー

○産業向けのVRコンテンツや、子どもも楽しめるメタバース空間体験など、XRやメタバースに関す

る最新技術を体験できる企画を多数実施します。

そのなかで、「clusterブース」では、clusterを体験できる限定のアスレチックワールドをご用意しています。

ジャンプ台に乗ったり、車に乗ったりと、アクションゲームをお楽しみいただけます。

さらに、メタバースの法人活用の事例をいくつか実際に体験いただくことも可能です。

イベント開催実績世界1位のクラスター社ならではのメタバース空間を、ぜひこの機会に一度ご覧ください。

詳細はこちら：https://xr-meta-biz.tokyo/experience_planning/

体験企画＿TOKYO DIGICONX :https://xr-meta-biz.tokyo/experience_planning/

■イベント概要

名称：TOKYO DIGICONX（第２回TOKYO XR・メタバース＆コンテンツ ビジネスワールド）

日程：令和７年1月9日（木）~1月11日（土）※全日10時~18時

会場：東京ビッグサイト 南３・４ホール（東京都江東区有明3-11-1）

公式ウェブサイト（ https://xr-meta-biz.tokyo ）

入場： 無料 ※事前の来場登録が必要です。

主催：XR・メタバース等産業展実行委員会

[東京都／(一社)ＸＲコンソーシアム、(一社)Metaverse Japan、東京商工会議所]



■クラスター株式会社について



誰もがバーチャル上で音楽ライブ、カンファレンスなどのイベントに参加したり、友達と常設ワールド（バーチャル空間）やゲームで遊ぶことのできるメタバースプラットフォームを展開しています。スマホやPC、VRといった好きなデバイスから最大10万人が同時に接続することができ、これにより大規模イベントの開催や人気IPコンテンツの常設化を可能にしています。「バーチャル大阪」のほか、渋谷区公認の「バーチャル渋谷」、ポケモンのバーチャル遊園地「ポケモンバーチャルフェスト」の制作運営など、メタバースを実現し、全く新しいエンタメと熱狂体験を提供し続けています。

クラスター株式会社では多くのメタバースイベント事業を実施しています。

▷https://corp.cluster.mu/

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▷クラスター株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/17626