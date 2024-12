最新モデルを含む対象ノートPCが最大22%OFF！『MSIストア Winter Sale 2024』開催さらに、送料無料キャンペーンも別途開催！！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2024年12月20日(金)から2025年1月6日(月)まで、キヤノンマーケティングジャパン株式会社が運営するMSI公式(以下、MSIストア)にて、『MSIストア Winter Sale 2024』(以下、Saleキャンペーン)を開催いたします。Saleキャンペーンでは、キャンペーン期間中に最新モデルを含む対象ノートPCをメーカー希望小売価格より最大22%OFFにて販売いたします。

この他、2024年12月26日(木)から2025年1月5日(日)の期間中、送料無料キャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン期間

Saleキャンペーン:2024年12月20日(金)~2025年1月6日(月)

送料無料キャンペーン:2024年12月26日(木)~2025年1月5日(日)

■キャンペーン特設ページ

https://jpstore.msi.com/html/page84.html

●Winter Sale 2024対象製品※1、※2、※3、※4

型番:Prestige-16-AI-Studio-B1VFG-8003JP

主なスペック:16インチ / Core Ultra 7 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000615

メーカー希望小売価格:279,800円 ⇒ セール価格:216,800円(22%オフ)

型番:Modern-15-H-C13M-1101JP

主なスペック:15.6インチ / Core i9 / Iris Xe / メモリ 32GB / SSD 1TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000607

メーカー希望小売価格:169,800円 ⇒ セール価格:137,800円(18%オフ)

型番:Prestige-16-AI-Evo-B1MG-1001JP

主なスペック:16インチ 4K+ OLED / Core Ultra 7 / Arc グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 1TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000602

メーカー希望小売価格:239,800円 ⇒ セール価格:197,800円(17%オフ)

型番:Prestige-13-AI-Evo-A1MG-7001JP

主なスペック:13.3インチ OLED / Core Ultra 7 / Arc グラフィックス / メモリ 32GB / SSD 2TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000632

メーカー希望小売価格:239,800円 ⇒ セール価格:197,800円(17%オフ)

型番:Thin-15-B13UC-6001JP

主なスペック:15.6インチ 144Hz / Core i7 / RTX 3050 / メモリ 32GB / SSD 1TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000630

メーカー希望小売価格:159,800円 ⇒ セール価格:134,800円(15%オフ)

型番:Katana-A15-AI-B8VF-1803JP

主なスペック:15.6インチ 165Hz / Ryzen 9 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000690

メーカー希望小売価格:249,800円 ⇒ セール価格:217,800円(12%オフ)

型番:Summit-E16-AI-Studio-A1VFTG-2203JP

主なスペック:16インチ ペンタッチ対応 / Core Ultra 7 / RTX 4060 / メモリ 32GB / SSD 1TB

販売ページ:https://jpstore.msi.com/shopdetail/000000000737

メーカー希望小売価格:329,800円 ⇒ セール価格:295,800円(10%オフ)

など他多数。

上記以外のセール対象製品やスペックなどの詳細は、キャンペーン特設ページ(https://jpstore.msi.com/html/page84.html)及び各モデル販売ページにてご確認下さい。

●送料無料キャンペーンについて

2024年12月26日(木)から2025年1月5日(日)の期間中、購入商品・購入金額にかかわらずMSIストアでご注文いただいた商品を全て送料無料でお届けいたします。

※1:その他のクーポンの併用はできません。

※2:キャンペーン期間中でも対象製品の在庫が無くなった場合はセール終了となります。

※3:価格は全て税込。商品は一例です。

※4:アウトレット品や中古品(リファビッシュ品)など一部対象外となる商品がございます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

