【1/22無料セミナー】話題の人事労務システムを一括比較！『第十回HRオンライン展示会』へ登壇決定

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」 を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、jinjer株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桑内孝志）が主催する人事システム比較セミナー「第十回HRオンライン展示会」への登壇が決定したことをお知らせします。

お申し込みはこちら :https://hcm-jinjer.com/seminar/139098/?utm_source=onehr&utm_medium=cosponsor&utm_campaign=139098_20250122&Main_Consideration_Product=%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%8A%B4%E5%8B%99

現代のビジネス環境は変化が激しく、人的資本の重要性が高まっています。企業が持続的な成長を遂げるためには人材の育成や業務効率化、DX推進が急務であり、人事システムの導入検討をされている方も増えているのではないでしょうか。

本セミナーで、弊社は「One人事[労務]」をご紹介いたします。どのようなシステムを導入するべきか、自社に最適なシステム選びでお悩みの方々のお役に立てる情報をご提供いたします。ぜひお気軽にご視聴ください。

◼️イベント概要

・イベント名：第十回HRオンライン展示会

・主催：jinjer株式会社

・開催日時：2025年1月21日(火)~24(金)、各日12:00~15:30

※One人事登壇時間は、1月22日(水) 13:10～13:25です。

・開催形式：オンライン（Zoom）

・参加費用：無料

・参加対象：経営者、人事・労務・総務ご担当者など

・特設サイト：https://hcm-jinjer.com/seminar/139098/?utm_source=onehr&utm_medium=cosponsor&utm_campaign=139098_20250122&Main_Consideration_Product=人事労務(https://hcm-jinjer.com/seminar/139098/?utm_source=onehr&utm_medium=cosponsor&utm_campaign=139098_20250122&Main_Consideration_Product=%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%8A%B4%E5%8B%99)

■このような方におすすめ

・一括で人事労務システムを比較したい方

・どのシステムが自社に合うかお悩みの方

・話題の人事システムの製品情報をまとめて知りたい方

・システムの操作感やデモ画面を事前に確認しておきたい方

■One人事登壇者

One人事株式会社 HRTech SaaS事業部

ソリューションアーキテクト部 部長 山崎誠司

SIerの営業としてキャリアを積み、自らが立ち上げたマーケティング部門では責任者として1年で売上を9倍にまで成長させる。その後、クラウドサービス事業者でカスタマーサクセスとして従事し顧客のニーズに沿った解決策を設計・提案、企業の成長を支えた。2023年、One人事株式会社へ入社。カスタマーサクセス部で活躍後、現在は導入前企業のテクニカル支援を行うソリューションアーキテクト部の部長を務める。

◼️「One人事」とは

累計導入社数720社を突破！タレントマネジメント、勤怠管理、労務管理、給与計算の業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。一般企業から官公庁や自治体など公的機関まで、組織の成長に合わせて柔軟に対応し、社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/onehr_jp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp