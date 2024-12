【ハイアット ハウス 東京 渋谷】NHK交響楽団 オーケストラ・メンバーによる弦楽三重奏クリスマスコンサートを開催

ハイアット ハウス 東京 渋谷ハイアット ハウス 東京 渋谷 ロビーフロア

ハイアット ハウス 東京 渋谷(所在地:東京都渋谷区、総支配人:矢野花恵)は、2024年12月25日(水)にロビーフロアにて、NHK交響楽団のオーケストラ・メンバーをお迎えし、弦楽三重奏によるクリスマス演奏会を開催します。

渋谷区を拠点に活動するNHK交響楽団は、日本を代表する、誰もが知る名門オーケストラとして、国内外で大変高い評価を得ています。今回の演奏会は、その卓越した演奏技術と表現力を間近で体感いただける貴重な機会です。

本イベントは、渋谷区に位置するハイアット ハウス 東京 渋谷が、渋谷の魅力を活かし、地域の皆様とのつながりを深めるために企画いたしました。クリスマスの特別な日にふさわしい、華やかで心温まる時間をお届けします。ご宿泊のゲストだけではなく、地域の皆様にも気軽にご鑑賞いただける演奏会です。素晴らしい演奏をお楽しみいただきながら、思い出に残る特別なクリスマスをお過ごしください。

イベント概要

ハイアット ハウス 東京 渋谷 ロビーフロア Hバー

【日時】2024年12月25日(水)

- 第1回公演:午前9時45分~- 第2回公演:午後5時15分~

【会場】ハイアット ハウス 東京 渋谷 ロビーフロア(16階)

所在地 :東京都渋谷区桜丘町3-3(渋谷サクラステージ SAKURAタワー)

アクセス:

JR・私鉄各線 渋谷駅 (JR新南改札口を出て徒歩約2分)

https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-house-tokyo-shibuya/tyoxs/maps-parking-transportation

【料金】無料(予約不要)

【出演者】

高井 敏弘さん (NHK交響楽団 第1ヴァイオリン)

村松 龍さん (NHK交響楽団 ヴィオラ 次席)

宮坂 拡志さん (NHK交響楽団 チェロ)

【プログラム】(予定)

第1回公演:午前9時45分~

- We Wish You A Merry Christmas- Joy To The World- Santa Claus Is Comin' To Town- White Christmas- Carol Of The Bells- くるみ割り人形

第2回公演:午後5時15分~

- The Christmas Song- Have Yourself A Merry Little Christmas- The First Noel- Grown-Up Christmas List- Carol Of The Bells- くるみ割り人形

※演奏曲目および順番は、当日変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ハイアット ハウス 東京 渋谷について

ハイアット ハウス 東京 渋谷は、スイート18室を含む全125室のアパートメントスタイルの施設です。JR・私鉄各線が数多く乗り入れる巨大ターミナル、渋谷駅から歩行者デッキで繋がる至便なロケーションに位置し、「暮らすように泊まる」をコンセプトに、1泊から長期滞在まで快適にお過ごしいただけます。 客室は32平方メートル 以上の広々とした設計で、キッチン、洗濯乾燥機、オーブンレンジ、55インチ以上のテレビ、冷凍冷蔵庫、バスタブなど、日常生活に必要な設備を全室に完備し、さらに館内には屋内プール、24時間利用可能なフィットネスセンター、マルチファンクションルーム、冷凍食品やお飲み物等を24時間販売している「Hマーケット」、くつろぎの時間を楽しめる「Hバー」、眼下に広がる景色を楽しむことができるレストラン、そして緑豊かな屋外庭園はオープンエアの憩いの空間となっています。 渋谷の中心で、思い立ったその日から暮らすように過ごせるご滞在を提供します。

Instagram : https://www.instagram.com/hyatthousetokyoshibuya/

Facebook : https://www.facebook.com/hyatthousetokyoshibuya

- 所在地:東京都渋谷区桜丘町3-3- 最寄り駅:JR・私鉄各線 渋谷駅- 階数:地上30階建て (1~3階、6~16階部分)- 総客室数:125- 料飲施設:モダンジャパニーズフレンチ「MOSS CROSS TOKYO」、バー「Hバー」- その他施設:ロビー、ラウンジ&バー、屋内プール、フィットネスジム、マルチファンクションルーム、ショップ「Hマーケット」、ルーフトップガーデンテラス- 開業日:2024年2月26日

