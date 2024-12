「ストリートファイター 6」とドズル社のコラボ続報！『マリーザ×ぼんじゅうる』と『リリー×ネコおじ』のコラボレーションアイテムを12月20日(金)より受注販売開始！

株式会社ドズル

株式会社ドズル(以下、ドズル社 本社:東京都品川区、代表取締役社長:ドズル(YouTubeクリエイター))は、ゲーム実況グループ「ドズル社」とクリエイターとコミュニティの新たな関係性を創っていく「Team GRAPHT」を展開するMSY株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:秋山 昌也)が実施するコラボレーションにて、ドズル社とゲーム「ストリートファイター 6」(株式会社カプコン)のキャラクターを用いた描き下ろしイラストのコラボレーションアイテムを発売します。

2024年9月に開催された『東京ゲームショウ2024』の「GRAPHT」ブースでの「マリーザ×ぼんじゅうる」と「リリー×ネコおじ」の描き下ろしオフィシャルファンアートパネルの展示に続き、GRAPHT OFFICIAL STOREにて、Tシャツやジップパーカー、デスクマット、アクリルスタンド、ステッカーなどのコラボレーションアイテムの受注販売を、2024年12月20日(金)より開始します。

また、2024年12月21日(土)~2025年1月15日(水)の期間、東京ソラマチ(R) 3階 タワーヤード5番地 ワゴンショップII内で開催中の『STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE by GRAPHT』にて、本コラボレーション製品のサンプル及びTGS2024で発表した巨大パネルを展示します。

「ストリートファイター 6」×「ドズル社」×「Team GRAPHT」

描き下ろしオフィシャルファンアート

普段から「ストリートファイター 6」を楽しんでいる、ドズル社メンバーのぼんじゅうると、プロデューサー/ナレーターのネコおじが、「GRAPHT」の企画プロジェクトにより、「ストリートファイター 6」と公式のコラボレーションが実現しました。

『東京ゲームショウ2024』の「GRAPHT」ブースでは巨大パネルの展示を行い、それぞれがメインキャラクターとして使用する「マリーザ」「リリー」と、お互いの衣装を交換したオフィシャルファンアートで登場しました。

グッズ販売情報

■受注受付期間

2024年12月20日(金)11:00~2025年1月24日(金)18:00

■販売サイト

GRAPHT OFFICIAL STORE

▼ドズル社 × ストリートファイター 6 × GRAPHT 特設サイト

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/street-fighter-6_dozle

■お届け予定

2025年4月中旬以降 順次発送予定

※こちらの商品は受注販売となります。

※お客様都合でのキャンセル、返品は承っておりませんのでご了承ください。

■ラインナップ

今回のコラボレーションアイテムは「マリーザ×ぼんじゅうる」と「リリー×ネコおじ」がそれぞれ互いの衣装を交換した描き下ろしイラストを使用し、日常で使いやすいTシャツやジップパーカーをはじめ、オフィシャルファンアートを存分に楽しめるデスクマット・アクリルスタンド・ステッカーが登場します。

「ストリートファイター 6」を楽しむ、ぼんじゅうるとネコおじを一緒に応援したくなるラインナップです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78713/table/152_1_4fa99625b87006cbd74f757923378dd9.jpg ]

※仕様およびデザインは予告なしに変更される場合があります。

※本リリースに掲載した写真は実際の製品とは異なります。

イベント開催情報

■開催期間

2024年12月21日(土)~2025年1月15日(水)

■場所

東京ソラマチ(R) 3階 タワーヤード5番地 ワゴンショップII内

『STREET FIGHTER 6 OFFICIAL POP UP STORE by GRAPHT』

■内容

本コラボレーションアイテムのサンプルと、2024年9月開催の『東京ゲームショウ2024』にて公開したコラボレーションアートの巨大パネルを展示します。

▼詳細はこちら

https://grapht.tokyo/news/grapht_streetfighter6_popup_solamachi

「ストリートファイター」シリーズとは

「ストリートファイター」シリーズは、1987年に業務用ゲーム機として第1作目を発売、1991年に投入した『ストリートファイターII』では、革新的な対戦システムが話題を呼び大ヒットを記録しました。以降、登場から現在まで、シリーズ累計販売本数は5,400万本(2024年3月31日時点)を誇るなど世界中でロングセラーを記録しています。また近年では、eスポーツにおける対戦格闘ジャンルのけん引役としても存在感を高めています。なお、2023年6月2日に最新作「ストリートファイター6」を発売しました。

■公式サイト:https://www.streetfighter.com/ja/

(C) CAPCOM

「Team GRAPHT」とは

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『BASE GRAPHT』などのシリーズを展開しています。

『Team GRAPHT』は、クリエイターのモチベーションの最大化をサポートすることで新しいファンとの関係性を創り続けることを目指しています。

Team GRAPHTがサポートするクリエイターとは、コンテンツ制作に関わるあらゆるクリエイターはもちろん、ゲームプレイで人々を熱狂させるプロゲーマーや、視聴者と共にストーリーを積み上げて楽しいを生み出す配信者のような方々も含みます。そしてさらに、このクリエイターの活動に共感しリスペクトを持って一緒に歩んでシーンを創るファンもクリエイターとして認識しています。

クリエイターが「本当はこうしたい」、「このような未来になればよりクリエイターが幸せになれる」といった思いに対して、製品制作や、イベント開催、金銭や物品のサポート等を通じて多角的にサポートしています。

このサポートを通じてプレイヤーとファンとの間に生まれる関係性を構築し、クリエイター同士の接点をより大きくして継続するコミュニティの形成・繁栄を目指しています。

■「GRAPHT」ブランドサイト:https://grapht.tokyo

■「GRAPHT」公式X:https://x.com/teamgrapht

(C) 2024 MSY Inc. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

ゲーム実況者 ぼんじゅうる について

メンバー最年長の40 代で、サングラスがトレードマーク。楽をすることや、卑怯なことを好む。格闘ゲームや麻雀、スポーツ観戦が趣味。

・YouTube|https://www.youtube.com/@bonj55

・X|https://x.com/bonj5555

プロデューサー/ナレーター ネコおじ について

ドズル社チャンネルでプロデューサーを担当。ナレーターとしてTV、ラジオ、WEB 広告など多くの媒体で活躍中。猫が大好き。

・YouTube|http://www.youtube.com/@nekooji

・X|https://x.com/nekooji1103

ドズル社について

医大生からYouTubeクリエイターになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ。

ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で「マインクラフト」を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は200万人(2024年12月現在)を突破。

「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマでゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル|https://www.youtube.com/@dozle

・X|https://x.com/dozle_official

・公式サイト|https://www.dozle.jp

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは、YouTubeなどの動画配信プラットフォーム上で主にマインクラフトなどのゲーム実況動画を公開しているエンターテインメント企業です。

自社YouTubeチャンネル運営の他、WEB動画を主としたデジタル戦略コンサルティングなどのBtoB事業も行っています。

・所在地:東京都品川区

・代表者:ドズル(YouTubeクリエイター)

・設立:2016年9月

・事業内容:クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト:https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。