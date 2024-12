グローバルパートナーのR/GAと共同でCampaign Asia-Pacific「Agency of the Year 2024」の銀賞を受賞！

ポノス株式会社

ポノス株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役:辻子依旦、以下「ポノス」)は、グローバルパートナーであるR/GAとのパートナーシップが評価され、Campaing Asia-Pacific「Japan/Korea Agency Marketer Partnershop of the Year Silver」を受賞したことをお知らせいたします。

ポノスは、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」のより一層の成長を追求するため、R/GAとパートナーシップを結び、日本版、韓国版、台湾版、英語版において、各ローカルインサイトやデータに基づき、戦略的なマーケティング活動を展開してきました。その結果、各キャンペーンにおいて、セールス / 新規・既存ユーザーの獲得に関して、新たな記録を生み出し続けたことが評価されました。

Agency of the Year 2024:https://aoyawards.com/japan-korea

受賞者発表ページ:https://aoyawards.com/japan-korea#winners

Campaign Asia-Pacific 及び Agency of the Year 2024について

Campaignは、Haymarket Business Mediaが世界的に展開する広告・マーケティング業界のリーディングメディアです。1968年にイギリスで創刊され、現在では世界各地で展開しています。

Campaign Asia-Pacificは、そのCampaignブランドのアジア太平洋地域版です。

Campaign Asia-PacificのAgency of the Yearは、アジア太平洋地域における広告・マーケティング業界で最も権威のある賞の一つです。毎年開催され、その年の最も優れたエージェンシーを表彰しています。

今回受賞した「Japan/Korea Agency Marketer Partnership of the Year」は、代理店とブランド間のパートナーシップを表彰するもので、そのパートナーシップがいかにマーケティングの卓越性を推進し、測定可能な結果をもたらしたかに基づいて選出されます。

『にゃんこ大戦争』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/570_1_0c9574a38b62385cffcd343d4593ebe3.jpg ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL9800万(2024年12月現在)を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。