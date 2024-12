『WIRED』日本版 主催　「CREATIVE HACK AWARD 2024」受賞作品、8作が決定！

コンデナスト・ジャパン『WIRED』日本版「CREATIVE HACK AWARD」Photographed by SHINTARO YOSHIMATSU (C) 2024 Conde Nast Japan. All rights reserved.



未来を実装するメディア『WIRED』日本版は、今年で12年目を迎える「CREATIVE HACK AWARD(以下ハックアワード)」を開催し、12月18日(水)の最終審査会を経て受賞作品8作品が決定しました。

「ハックアワード」は、日本のクリエイティブシーンの「いま」に対して問題意識をもちつつも、クリエイティブの可能性を信じて止まない「次代の逸材」をネクストステージへと送り出すべく、ソニーグループとワコムの協賛のもと2013年にスタートしました。「既成概念をハックせよ!」をテーマに「なにを、なぜ、いかにハックしたか」という、シンプルかつ深遠なテーマを問うアワードです。

12月18日(水)の最終審査会では、応募総数181作品のなかから一次・二次審査を通過した15組のファイナリストたちが、ファイナルプレゼンテーションと質疑応答を繰り広げ、最終審査の結果、計8組の受賞者(グランプリ1組、準グランプリ1組、特別賞2組、ヤングクリエイター賞1組、ソニー賞1組、ワコム賞1組、ファイナリストクラブ賞1組)が決定しました。

【グランプリ】

作品名:井戸を掘り井戸群を楽しむ 自律分散協調型パーソナルインフラの整備と民主化

受賞者名:高部 達也

【準グランプリ】

作品名:ヨジくる

受賞者名:宇枝 礼央

【特別賞】

作品名:キメラ集成材&WOOD NFT

受賞者名:野田 元、水野 祐紀、須藤 望

作品名:Lingcam

受賞者名:水落 大

【ヤングクリエイター賞】

作品名:Sand Printing

受賞者名:紀平 陸

【ファイナリストクラブ賞】

作品名:私の渇きを猫に預ける

受賞者名:中橋 侑里

【ソニー賞】

作品名:ヨジくる

受賞者名:宇枝 礼央

【ワコム賞】

作品名:水マトぺ

受賞者名:小林 凜香

グランプリを受賞したプロジェクト「井戸を掘り井戸群を楽しむ 自律分散協調型パーソナルインフラの整備と民主化」の高部 達也

■「CREATIVE HACK AWARD 2024」概要

【募集期間】2024年9月20日(金)~10月24日(木)

【最終審査会】2024年12月18日(水)

【募集作品】「ハック」をかたちにしたもの(もしくは、そのアイデア)

【テーマ】 自由

【表現形式】 自由

【応募方法】 アワード特設サイト(URL:https://hack.wired.jp/)より

【応募条件】 「なにを、なぜ、いかにハックしたのか」を明記すること

【応募資格】 年齢・性別・国籍不問/社会人、学生不問/グループ可

* 法人としての応募は不可。クライアントワークとしての作品は不可

* 既に発表された作品でも、ほかのクライアント主催のアワード受賞歴がない作品は応募可能

* 作品はひとり(1グループ)5作品まで応募可能

* キャンペーン、広告、CMなど、第三者のプロモーション目的で制作発表された作品は応募不可

【審査基準】 意外性 「そうきたか!」と思わせる視点=「なにを」の面白さ

社会性 「問い」の鋭さ・広がり・深さ=「なぜ」の深度

表現性 アイデアをまとめ上げる力=「いかに」の妥当性

【賞・副賞】 グランプリ(1組)、準グランプリ(1組)、特別賞(3組)、

ヤングクリエイター賞(1組)、ソニー賞(1組)、

ワコム賞(1組)、ファイナリストクラブ賞(1組)

【協賛企業】 ソニーグループ株式会社 株式会社ワコム

【審査員】 齋藤精一(パノラマティクス主宰)、クラウディア・クリストヴァオ(Head of Brand Studio APAC at Google)、佐々木康晴(電通 執行役員/チーフ・クリエーティブ・オフィサー/デジタル・クリエーティブ・センター長)、笠島久嗣(イアリンジャパン取締役/プロデューサー)、福原志保(バイオアーティスト)、塩田周三(株式会社ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役)、藤倉麻子(アーティスト)、筧康明(インタラクティブメディア研究者/アーティスト/東京大学大学院情報学環教授)、福原寛重(ソニーグループ株式会社 クリエイティブセンター Design Business Development室 クリエイティブディレクター)、左右田智美(CREATIVE HACK AWARD 2023 グランプリ受賞者)

