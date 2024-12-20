『東京オートサロン2025』 入場券プレゼント企画開始！by CAMSHOP.JP（~12/23まで）
CAMSHOP.JP 東京オートサロン2025 チケットプレゼント企画
「東京オートサロン2025」の入場チケット・プレゼントキャンペーン開始
ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」（株式会社フェイス）は、2025年1月10日（金）～12日（日）に幕張メッセで開催される 「東京オートサロン2025」 の出店を記念し、合計125名様に入場チケットをプレゼントするキャンペーンを開始しました。
ぜひ奮ってご応募ください。皆様のご応募をお待ちしております。
詳細ページ：https://camshop.jp/?mode=f87
チケットプレゼント内容
1月10日（金）ビジネスデイ: 抽選で75名様
1月11日（土）一般公開日: 抽選で25名様
1月12日（日）一般公開日: 抽選で25名様
合計125名様に、東京オートサロン2025を無料で楽しむチャンスをお届け致します
[ チケット応募方法 ]
CAMSHOP公式LINEの「友だち登録(https://lin.ee/35ZhpoPh)」からチケット応募が可能です。
応募期限：2024年12月13日～12月23日23：59まで
選出方法：抽選で行います。（※複数ご応募はご遠慮ください）
企画紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f87
【東京オートサロン】
・開催日：2025年 1月10日(金)、11日(土)、12日(日)
・会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）
千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
・CAMSHOP.JPブース：Hall6-A 602
東京オートサロンとは
オートサロンは、世界3大カスタムカーショーの1つとされ、2020年には約30万人が来場した大規模イベントです。幕張メッセを会場に、国内外の自動車メーカー、チューニングショップ、パーツメーカーが出展し、約900台以上の車両が展示されます。イベントは3日間にわたり、新車発表やカスタムカーの展示、デモ走行、ライブステージなど多彩なコンテンツを提供します。
イベント詳細：https://www.tokyoautosalon.jp/2025/
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
[企画紹介ページ]
https://camshop.jp/?mode=f87