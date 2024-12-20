『東京オートサロン2025』 入場券プレゼント企画開始！by CAMSHOP.JP（~12/23まで）

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株式会社フェイス

CAMSHOP.JP 東京オートサロン2025 チケットプレゼント企画


「東京オートサロン2025」の入場チケット・プレゼントキャンペーン開始


ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」（株式会社フェイス）は、2025年1月10日（金）～12日（日）に幕張メッセで開催される 「東京オートサロン2025」 の出店を記念し、合計125名様に入場チケットをプレゼントするキャンペーンを開始しました。


ぜひ奮ってご応募ください。皆様のご応募をお待ちしております。



詳細ページ：https://camshop.jp/?mode=f87



チケットプレゼント内容


1月10日（金）ビジネスデイ: 抽選で75名様


1月11日（土）一般公開日: 抽選で25名様


1月12日（日）一般公開日: 抽選で25名様


合計125名様に、東京オートサロン2025を無料で楽しむチャンスをお届け致します




[ チケット応募方法 ]


CAMSHOP公式LINEの「友だち登録(https://lin.ee/35ZhpoPh)」からチケット応募が可能です。
応募期限：2024年12月13日～12月23日23：59まで
選出方法：抽選で行います。（※複数ご応募はご遠慮ください）


企画紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f87




【東京オートサロン】

・開催日：2025年　1月10日(金)、11日(土)、12日(日)
・会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）
　　　　千葉県千葉市美浜区中瀬2-1


・CAMSHOP.JPブース：Hall6-A 602



東京オートサロンとは

オートサロンは、世界3大カスタムカーショーの1つとされ、2020年には約30万人が来場した大規模イベントです。幕張メッセを会場に、国内外の自動車メーカー、チューニングショップ、パーツメーカーが出展し、約900台以上の車両が展示されます。イベントは3日間にわたり、新車発表やカスタムカーの展示、デモ走行、ライブステージなど多彩なコンテンツを提供します。


イベント詳細：https://www.tokyoautosalon.jp/2025/









CAMSHOP.JP



販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/



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