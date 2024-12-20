【福岡県北九州地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、福岡県北九州地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ワールドインテック（福岡県北九州市）：17,653人

2位. 山九株式会社（福岡県北九州市）：13,434人

3位. ＴＯＴＯ株式会社（福岡県北九州市）：9,056人

4位. 株式会社ナフコ（福岡県北九州市）：6,141人

5位. 日産自動車九州株式会社（福岡県苅田町）：4,583人

6位. 社会医療法人北九州病院（福岡県北九州市）：3,725人

7位. 株式会社サンリブ（福岡県北九州市）：3,560人

8位. 株式会社安川電機（福岡県北九州市）：3,476人

9位. 株式会社三井ハイテック（福岡県北九州市）：2,931人

10位. 株式会社ゼンリン（福岡県北九州市）：2,605人

11位. 株式会社さわやか倶楽部（福岡県北九州市）：2,580人

12位. 黒崎播磨株式会社（福岡県北九州市）：2,292人

13位. 公益財団法人健和会（福岡県北九州市）：1,855人

14位. 株式会社シダー（福岡県北九州市）：1,775人

15位. 株式会社ハローデイ（福岡県北九州市）：1,771人

16位. 安川マニュファクチャリング株式会社（福岡県北九州市）：1,726人

17位. 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社（福岡県北九州市）：1,646人

18位. 株式会社高田工業所（福岡県北九州市）：1,526人

19位. 小倉記念病院労働組合（福岡県北九州市）：1,490人

20位. 株式会社資さん（福岡県北九州市）：1,400人

21位. 株式会社タカギ（福岡県北九州市）：1,322人

22位. 日産車体九州株式会社（福岡県苅田町）：1,235人

23位. 日鉄物流八幡株式会社（福岡県北九州市）：1,229人

24位. 社会福祉法人北九州市福祉事業団（福岡県北九州市）：1,171人

25位. 社会医療法人共愛会（福岡県北九州市）：1,153人

26位. ヒューマンブリッジ株式会社（福岡県北九州市）：1,110人

26位. 株式会社デンソー九州（福岡県北九州市）：1,110人

28位. 株式会社資さん（福岡県北九州市）：1,035人

29位. 株式会社新菱（福岡県北九州市）：1,017人

30位. 若築建設株式会社（福岡県北九州市）：967人

※主なランキング詳細

福岡県北九州市：https://salesnow.jp/db/reports/841066

福岡県苅田町：https://salesnow.jp/db/reports/301267

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db