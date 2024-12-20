【福岡県北九州地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート
「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、福岡県北九州地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。
従業員数ランキングについて
【調査概要】
・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30
・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計
・5名以上の企業がある都市が対象
※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。
※本データ引用の際のお願い
メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。
出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）
【ランキングTOP30】
1位. 株式会社ワールドインテック（福岡県北九州市）：17,653人
2位. 山九株式会社（福岡県北九州市）：13,434人
3位. ＴＯＴＯ株式会社（福岡県北九州市）：9,056人
4位. 株式会社ナフコ（福岡県北九州市）：6,141人
5位. 日産自動車九州株式会社（福岡県苅田町）：4,583人
6位. 社会医療法人北九州病院（福岡県北九州市）：3,725人
7位. 株式会社サンリブ（福岡県北九州市）：3,560人
8位. 株式会社安川電機（福岡県北九州市）：3,476人
9位. 株式会社三井ハイテック（福岡県北九州市）：2,931人
10位. 株式会社ゼンリン（福岡県北九州市）：2,605人
11位. 株式会社さわやか倶楽部（福岡県北九州市）：2,580人
12位. 黒崎播磨株式会社（福岡県北九州市）：2,292人
13位. 公益財団法人健和会（福岡県北九州市）：1,855人
14位. 株式会社シダー（福岡県北九州市）：1,775人
15位. 株式会社ハローデイ（福岡県北九州市）：1,771人
16位. 安川マニュファクチャリング株式会社（福岡県北九州市）：1,726人
17位. 日鉄環境エネルギーソリューション株式会社（福岡県北九州市）：1,646人
18位. 株式会社高田工業所（福岡県北九州市）：1,526人
19位. 小倉記念病院労働組合（福岡県北九州市）：1,490人
20位. 株式会社資さん（福岡県北九州市）：1,400人
21位. 株式会社タカギ（福岡県北九州市）：1,322人
22位. 日産車体九州株式会社（福岡県苅田町）：1,235人
23位. 日鉄物流八幡株式会社（福岡県北九州市）：1,229人
24位. 社会福祉法人北九州市福祉事業団（福岡県北九州市）：1,171人
25位. 社会医療法人共愛会（福岡県北九州市）：1,153人
26位. ヒューマンブリッジ株式会社（福岡県北九州市）：1,110人
26位. 株式会社デンソー九州（福岡県北九州市）：1,110人
28位. 株式会社資さん（福岡県北九州市）：1,035人
29位. 株式会社新菱（福岡県北九州市）：1,017人
30位. 若築建設株式会社（福岡県北九州市）：967人
※主なランキング詳細
福岡県北九州市：https://salesnow.jp/db/reports/841066
福岡県苅田町：https://salesnow.jp/db/reports/301267
「SalesNow」について
「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。
BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。
会社概要
会社名 ：株式会社SalesNow
所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F
代表者 ：代表取締役 村岡 功規
設立 ：2019年8月
事業内容：SalesNowの企画・開発・運営
会社HP ：https://salesnow.jp/
サービス：
- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/
- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db