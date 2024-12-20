【福岡県筑後地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、福岡県筑後地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 有限会社アークスタイル（福岡県うきは市）：9,531人

2位. 株式会社ドラッグストアモリ（福岡県朝倉市）：3,959人

3位. 医療法人社団高邦会（福岡県大川市）：2,608人

4位. 久留米運送株式会社（福岡県久留米市）：2,519人

5位. 社会医療法人雪の聖母会（福岡県久留米市）：2,476人

6位. 社会医療法人天神会（福岡県久留米市）：1,928人

7位. 筑後商事株式会社（福岡県柳川市）：1,034人

8位. ローム・アポロ株式会社（福岡県広川町）：896人

9位. ヤンマー建機株式会社（福岡県筑後市）：884人

10位. 医療法人八女発心会（福岡県広川町）：864人

11位. 株式会社ニシケン（福岡県久留米市）：850人

11位. 株式会社ユー・エス・イー（福岡県久留米市）：850人

13位. 株式会社ワイドレジャー（福岡県小郡市）：843人

14位. 社会医療法人親仁会（福岡県大牟田市）：835人

15位. 福岡八女農業協同組合（福岡県八女市）：822人

16位. 株式会社ムーンスター（福岡県久留米市）：765人

17位. 株式会社タイラベストビート（福岡県小郡市）：737人

18位. 株式会社梅の花（福岡県久留米市）：644人

19位. 株式会社筑邦銀行（福岡県久留米市）：625人

20位. 医療法人柳育会（福岡県八女市）：598人

21位. 株式会社古市庵プラス（福岡県久留米市）：592人

22位. 日本精工九州株式会社（福岡県うきは市）：580人

23位. アサヒシューズ株式会社（福岡県久留米市）：565人

24位. 一般社団法人朝倉医師会（福岡県朝倉市）：551人

25位. 社会医療法人シマダ（福岡県小郡市）：550人

26位. 医療法人社団慶仁会（福岡県八女市）：534人

27位. オーケー食品工業株式会社（福岡県朝倉市）：529人

28位. 株式会社梅の花サービス（福岡県久留米市）：518人

29位. 医療法人コミュノテ風と虹（福岡県久留米市）：513人

30位. 株式会社丸信（福岡県久留米市）：511人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db