【高知県西部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、高知県西部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 医療法人川村会くぼかわ病院（高知県四万十町）：302人

2位. 社会福祉法人黒潮福祉会（高知県四万十市）：268人

3位. 医療法人創治（高知県四万十市）：251人

4位. 国土第一警備保障株式会社（高知県四万十市）：237人

5位. 社会福祉法人梼の木福祉会（高知県四万十市）：193人

6位. 土佐清水食品株式会社（高知県土佐清水市）：183人

7位. 医療法人祥星会（高知県宿毛市）：175人

8位. 社会福祉法人愛生福祉会（高知県宿毛市）：174人

9位. 医療法人聖真会（高知県土佐清水市）：173人

10位. 医療法人和光会（高知県四万十市）：166人

11位. 医療法人長生会（高知県宿毛市）：164人

12位. タイム技研高知株式会社（高知県宿毛市）：159人

13位. 医療法人一条会（高知県四万十市）：158人

13位. 医療法人森下会（高知県四万十市）：158人

15位. 幡多信用金庫（高知県四万十市）：148人

16位. 医療法人互生会（高知県宿毛市）：137人

17位. 社会福祉法人土佐七郷会（高知県黒潮町）：136人

18位. 医療法人たんぽぽ清悠会（高知県土佐清水市）：134人

19位. 医療法人高幡会（高知県四万十町）：118人

20位. 医療法人慈恵会（高知県四万十市）：117人

21位. 株式会社パシフィックメディカル（高知県宿毛市）：110人

22位. 社会福祉法人宿毛福祉会（高知県宿毛市）：98人

23位. 社会福祉法人幡多福祉会（高知県宿毛市）：97人

24位. 医療法人島津会（高知県四万十市）：96人

24位. 株式会社優美（高知県四万十市）：96人

26位. 社会福祉法人一条協会（高知県四万十市）：95人

27位. 社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会（高知県四万十町）：90人

28位. 株式会社くりはら（高知県宿毛市）：89人

28位. 土佐電子工業株式会社（高知県四万十市）：89人

30位. 四万十町森林組合（高知県四万十町）：82人



「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db