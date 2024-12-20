【高知県東部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、高知県東部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 医療法人臼井会（高知県田野町）：239人

2位. 株式会社室戸ショッピングセンター（高知県室戸市）：125人

3位. 医療法人愛生会（高知県室戸市）：121人

4位. 黒潮観光開発株式会社（高知県芸西村）：104人

5位. 医療法人仁智会（高知県奈半利町）：96人

6位. 馬路村農業協同組合（高知県馬路村）：94人

7位. 医療法人瑞風会（高知県安芸市）：87人

8位. 株式会社安芸ショッピングセンター（高知県安芸市）：85人

9位. 土佐鶴酒造株式会社（高知県安田町）：78人

10位. 株式会社泉井鉄工所（高知県室戸市）：72人

11位. 芸陽運送株式会社（高知県安芸市）：60人

12位. 社会福祉法人内原野会（高知県安芸市）：56人

13位. 社会福祉法人むろと会（高知県室戸市）：55人

14位. 株式会社カゴオ（高知県奈半利町）：48人

15位. マイニチ物流株式会社（高知県安芸市）：44人

15位. 高知東部交通株式会社（高知県安芸市）：44人

17位. 株式会社きたがわジャルダン（高知県北川村）：42人

18位. 社会福祉法人安芸市社会福祉協議会（高知県安芸市）：40人

19位. 湯浅建設株式会社（高知県馬路村）：38人

20位. 合同会社シーベジタブル（高知県室戸市）：37人

21位. ダイドー・タケナカビバレッジ株式会社（高知県室戸市）：35人

21位. 東部生コンクリート株式会社（高知県安芸市）：35人

23位. 高知東部森林組合（高知県北川村）：34人

23位. トンボブラザーズ株式会社（高知県室戸市）：34人

25位. 株式会社大丸運送（高知県田野町）：33人

26位. 社会福祉法人ぷらうらんど（高知県田野町）：32人

27位. 北川村ゆず王国株式会社（高知県北川村）：31人

28位. 株式会社ビルドベース（高知県奈半利町）：30人

28位. 有限会社梶原建設（高知県安芸市）：30人

30位. 株式会社ハザケン（高知県室戸市）：29人

30位. 廣瀬鉄工業株式会社（高知県室戸市）：29人



※主なランキング詳細

高知県安芸市：https://salesnow.jp/db/reports/073612

高知県室戸市：https://salesnow.jp/db/reports/036804

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db



