1月放送「最高のオバハン中島ハルコ」の主題歌はグローバルな展開を目指すボーイズグループ、DXTEENの新曲「Good Vibes」に決定！

東海テレビ放送株式会社

大地真央が主演を務める土ドラ「最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~」(1月4日スタート)。林真理子原作の人気シリーズ「最高のオバハン中島ハルコ」がさらにパワーアップし、シリーズ第3弾となる今作はタイやカンボジア、台湾でも同時期放送が決定している。ハルコがその歯に衣着せぬ毒舌で「令和を生きる女性の悩み」をバッサバッサとぶった斬っていきながら、なぜか周囲の人を幸せにし、人生上向きに変わっていくという痛快エンターテインメントコメディだ。

そんなドラマを盛り上げていく主題歌に、JO1・INIが所属するLAPONEエンタテインメントより昨年5月にデビューしたボーイズグループ、DXTEENが務めることが決まった。曲のタイトルは「Good Vibes」。

ドラマの松本プロデューサーから「ドラマを見終わった後、爽快感をもって眠りについてもらいたい。そして、大地さんのお芝居に負けない強さがほしい。」と依頼され、ドラマのために書き下ろされた新曲で、「明日への活力」や「元気」が詰まった王道のエモさを追求したビタミンソングが完成した。

浮遊感のあるシンセやコード感のあるベースが暖かい陽だまりのようなサウンドを鳴らしつつも、変化に飛んだギターのバッキングが加わることで全体として聴いた時に、エモいポジティブさや希望といった前向きな感情をしっかりと伝わる楽曲とのことで、中島ハルコの痛快感とどう融合するのか、今から楽しみだ。

そしてこの「Good Vibes」は今回同時解禁するドラマ初回PR映像にも使用されているとのことで、どんな楽曲なのか、すぐにこちらからチェックしてほしい。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-ho7JZWtOhI ]

「最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~」の第1話予告映像を公式YouTubeで解禁。

※Youtube東海テレビ公式チャンネル 「最高のオバハン中島ハルコ」 https://youtu.be/-ho7JZWtOhI

「Good Vibes」 (DXTEEN)

傘を持ってない日に限って不安定な空模様、あと一歩で赤信号に引っかかってしまう、、、“ツいてない” 今日は、ポジティブな明日の為へのステップ。『どんな今日もプラスに変えていこう!』という意志を軽やかなトラックと共に表現したDXTEEN流のビタミンソング。

作詞:Anna Kusakawa 作曲:WON AGAIN, Anna Kusakawa 編曲: WON AGAIN from THE ARCHITECTS

【DXTEEN】

大久保波留、田中笑太郎、谷口太一、寺尾香信、平本健、福田歩汰の6名で結成されたグローバル・ボーイズグループ『DXTEEN(ディエックスティーン)」。JO1・INIが所属するLAPONEエンタテインメントより昨年5月にデビュー。グループ名の「DXTEEN」は、夢(Dream)を目指し、一歩一歩、拡張(eXtention)・拡大(eXpand)しながら成長していき、努力と挑戦を重ねていく6人の青春(Teen)の“無限な可能性”を表現し、時間が経ち成長しても夢見る青春心を失わず、夢をさらに大きくしていくという意味が込められている。

(C)UNIVERSAL SIGMA / LAPONE ENTERTAINMENT【DXTEEN コメント】

今回、僕たちDXTEENの新曲「Good Vibes」が「最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~」の主題歌に決定しました。僕たち自身、初めてドラマ主題歌ということもあり、「まさか僕たちの楽曲が主題歌に!?」という驚きと同時に嬉しさでいっぱいになりました。毒舌キャラながらも人情味豊かな主人公『中島ハルコ』がもたらす、痛快でポジティブなドラマの世界観と共に、主題歌をお聴きになった皆さまに「明日への活力」や「元気」を届ける事ができたら嬉しいです。

【松本圭右プロデューサー(東海テレビ) コメント】

爽快感と強さをテーマに楽曲を依頼させていただきましたが、ドラマをやさしく包んでくれるあたたかさまである素敵な楽曲です!第一話はタイ、カンボジアの映像もふんだんに盛り込んでいるのですが、その映像の強さにも負けない躍動感もあり、主演の大地真央さんや、松本まりかさん、タイのスターのGEEさんら俳優陣のお芝居とどうマッチングしていくのか、制作の立場としても楽しみで仕方がありません!

ストーリー

日本のほぼ真ん中に位置する愛知県名古屋市出身の美容外科医・中島ハルコ(大地真央)はドケチで毒舌満載。それなのに、なぜか悩める人間を救っていくスーパーマダムである。そんなハルコの友人でグルメ雑誌の編集者菊池いづみ(松本まりか)はタイ・バンコクに来ていた。ネットで知り合ったタイ在住のシンガポール人編集者とデートの約束があったのだが、どうやらすっぽかされたことに気付くいづみ。40歳、「不惑」の年。物事に迷うことがなくなる成熟した大人のはずが・・・いづみはまだまだ人生の迷子だ。

そこにハルコがなぜか象に乗って颯爽と登場!タイの財閥・ターラー一族の御曹司・ラン(GEE SUTTHIRAK)も引き連れ、タイの町に繰り出していくが・・・そこでハルコはまさかの投資詐欺に遭ってしまう。完全無欠のはずの自分が騙されたことに、ショックのあまり寝込んでしまうハルコ。そんなハルコに投資の話を持ち込んだのは友人の女医・頼子(熊谷真実)だった。ネットで知り合ったカンボジア人の医師・パン(Davuth Chheang)と意気投合。言われるがまま投資に手を出したが、その後、連絡が途絶えたという。投資詐欺のきっかけは、なりすまし犯によるロマンス詐欺だったのだ!怒りに震えるハルコ。微笑みの国・タイでハルコの大逆襲が始まる!

ハルコの周りにはなぜか悩める人間が集まってくる。恋愛に興味が持てないアイドル、お受験の呪いにかかった不倫カップル、離婚を認めたくないアラフィフサレ妻、子連れ様問題の渦中にいるシングルマザー、さらには財閥のお家騒動まで!?

日本、タイ、カンボジアを舞台に繰り広げられる痛快お悩み解決エンターテインメント第3弾!ハルコさんに叱られると、なぜか人生が上向いていく!?土曜の夜、何も考えずに笑って怒って、ほんの少し泣ける、週末のデトックスドラマだで、絶対見なかんてー。ぜひ見てちょー(名古屋弁)。

放送概要

【タイトル】「最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~」

【放送日時】2025年1月4日(土)~3月15日(土)予定<全11話>毎週土曜日23時40分~24時35分 東海テレビ・フジテレビ系全国ネット

【出演】大地真央 松本まりか GEE SUTTHIRAK 大友花恋 堀海登 合田雅吏 蕨野友也 Davuth Chheang 星野奈緒 船ヶ山哲 / 今野浩喜 Tep Rindaro KITTIPOL KESMANEE

【原作】林 真理子 『最高のオバハン』シリーズ(文春文庫)(『最高のオバハン 中島ハルコの恋愛相談室』『最高のオバハン 中島ハルコはまだ懲りてない!』)

【脚本】西荻弓絵

【音楽】鈴木ヤスヨシ

【主題歌】「Good Vibes」 DXTEEN (UNIVERSAL SIGMA)

【オープニング】「Wonder Woman」 PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE(LDH Records)

【企画】市野直親(東海テレビ) 高石明彦(The icon)

【プロデューサー】松本圭右(東海テレビ) 中頭千廣(東海テレビ) 古林都子(The icon) 矢ノ口真実(The icon) 深澤 知

【演出】渋谷未来 進藤丈広 保母海里風 加治屋彰人

【制作著作】The icon

【制作】東海テレビ