アニメシリーズ『デデデデ』オープニングテーマ「SHINSEKAIより」、オープニング映像サイズのリリックMV公開！

日本コロムビア株式会社

アニメシリーズ『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』のオープニングテーマとして、原作者・浅野いにおが作詞、作曲を行い、ano × 幾田りらという豪華アーティストによって歌唱された「SHINSEKAIより」が、サウンドだけでなく、作品に寄り添った詞の世界観が大きな反響を呼んでいる。そんな、「SHINSEKAIより」を映像と一緒に楽しんで頂きたいという思いから、アニメシリーズ本編のオープニング映像ベースに、「SHINSEKAIより」の歌詞をあしらったリリックMVが公開された。MVでは、主人公の小山 門出と中川 凰蘭などが登場するデデデデの世界観と「SHINSEKAIより」のサウンド、歌詞が絡み合い、より楽曲に没入出来る内容となっている。

また、12月25日(水)には、「SHINSEKAIより」や劇伴などデデデデの音楽を堪能できる楽曲の数々が収録されるオリジナル・サウンドトラックも発売される。オリジナル・サウンドトラックは、透明スリーブ仕様の特別なパッケージとなっており、表・裏どちらも浅野いにお描き下ろしのイラストが起用されたファン垂涎の作品だ。購入者特典情報も発表されているので、併せてチェック頂きたい。

◆オープニング映像サイズ・リリックMV

https://www.youtube.com/watch?v=LUyMBC4spCw



■スタッフ

クリエイティブプロデューサー:稲垣 哲朗 (KITE Inc.)

プロダクションマネージャー:加茂前 莉華子 (KITE Inc.)

ディレクター / CGディレクター:大賀 頌太 (WOW inc.)

プロデューサー:松井 康彰 (WOW inc.)

撮影監督:辻井 祥太郎

撮影プロデューサー:富樫 一拓 (HANABI)

アニメーション制作:Production +h.



◆楽曲リリース情報

■アニメシリーズ「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」 オープニングテーマ

ano × 幾田りら 「SHINSEKAIより」

作詞・作曲:浅野いにお

https://dededede.lnk.to/SHINSEKAIyori

■「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」オリジナル・サウンドトラック

音楽:梅林太郎、yuma yamaguchi、清竹真奈美、犬養奏、ano × 幾田りら

品番:COCP-42397

発売日:12月25 日(水)

価格:3500円 (税込)

https://columbia.jp/prod-info/COCP-42397/



収録内容:

1. Chime

2. Clock

3. Chat

4. Not here

5. Crimson

6. Almost late

7. Japanese pancake

8. On edge

9. We

10. Barricade

11. Butterfly

12. My Friends

13. Flashback

14. Discord

15. gloom

16. If

17. Unanswered

18. In Half a Year

19. hello

20. Mothership

21. Genocide

22. Operation

23. Backyard

24. Decision

25. SHINSEKAIより (ano × 幾田りら) ※アニメシリーズ オープニングテーマ



音楽:

梅林太郎 (Tr.1-11, 13-17, 19, 23)

yuma yamaguchi (Tr.18, 21, 24)

清竹真奈美 (Tr.20, 22)

犬養奏 (Tr.12)

宮内優里 (Tr.3)



◆映像リリース情報

【Blu-ray、DVD】

GAGA★ONLINE STORE限定販売

■Blu-rayコンプリートBOX(6枚組) \27,280 (税込)<商品仕様>

映画版3枚組 : ディスク1 (前章・本編) / ディスク2 (後章・本編) /ディスク3 (特典ディスク)

アニメシリーズ版3枚組 (全18話/1話 約25分) : 1ディスク 各6話収録予定

※映画版ディスク3枚はBlu-rayコレクターズ・エディション (3枚組) と同じです。



■Blu-rayコレクターズ・エディション (3枚組) \9,680 (税込) GABS-2770

■DVDコレクターズ・エディション (3枚組) \8,580 (税込) GADS-2771



【アニメシリーズ配信】

アニメシリーズ「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」

Prime Video にて【見放題】配信中。

本日12月18日(水)からはその他の配信サービスでも【見放題】【レンタル】配信がスタート。

https://t.co/JOXTQvPwVO



◆作品概要

『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』



■キャスト

幾田りら あの

種崎敦美 島袋美由利 大木咲絵子 和氣あず未 白石涼子

入野自由 内山昂輝 坂 泰斗 諏訪部順一 津田健次郎 竹中直人



■スタッフ

アニメーションディレクター:黒川智之 シリーズ構成・脚本:吉田玲子 世界設定:鈴木貴昭

キャラクターデザイン・総作画監督:伊東伸高 色彩設計:竹澤聡 美術監督:西村美香

CGディレクター:稲見叡 撮影監督:師岡拓磨 編集:黒澤雅之

音響監督:高寺たけし 音楽:梅林太郎 アニメーション制作:Production +h.



原作:浅野いにお「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」(小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊)

製作:DeDeDeDe Committee

配給:ギャガ

(C)浅野いにお/小学館/DeDeDeDe Committee

オープニングテーマ

「SHINSEKAIより」 ano × 幾田りら

エンディングテーマ

「絶絶絶絶対聖域」 ano feat. 幾田りら

「青春謳歌」 幾田りら feat. ano



映画公式X: @dedededeanime

公式HP: dededede.jp

公式Blu-ray&DVD HP: https://dededede.jp/bddvd/