第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）女子アイスホッケー最終予選グループG開催のお知らせ
2026年に開催される第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）の女子アイスホッケー最終予選グループGが、2025年2月6日（木）から9日（日）まで北海道・苫小牧市で開催されます。この度、すべての対戦相手、テレビ放送予定、入場券販売情報等が決定しましたので、お知らせいたします。
【大会概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_1_bf8335e9a7654f77ddb894ca05debdaa.jpg ]
【参加国】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_2_bdf24be86e2148757650c562fd462da9.jpg ]
【最終予選について】
最終予選グループGは、日本、中国、フランスと、先週行われた第3次予選グループFを勝ち抜いたポーランドの4ヵ国が参加し、1回戦総当たりのリーグ戦で争われ、1位国のみが第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）への出場権を獲得します。
ミラノ・コルティナオリンピックの出場国は、世界ランキング1位から6位までと開催国のイタリア、最終予選グループG・H・Iの各グループ1位通過国の計10ヵ国です。
日本は1998年の長野オリンピック、2014年のソチオリンピック、2018年の平昌オリンピック、2022年の北京オリンピックに出場しており、4大会連続5回目の出場を目指します。
【試合日程およびテレビ放送の予定】
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_3_889eb886da71a4bf953e8fcdc23e1ab8.jpg ]
【入場券の販売について】
■販売窓口
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/jihf-fqg/
Pコード 861-658
チケットぴあ 女子最終予選グループG
■チケット発売日
先行発売：2024年12月24日（火）10:00 a.m.
一般発売：2025年1月11日（土） 10:00 a.m.
■料金
2月6日（木）
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_4_1ea5e95ae2dc3fca344015012291e3ff.jpg ]
2月8日（土）・9日（日）
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_5_64b13000e46b23d520935efdb7b05e00.jpg ]
■注意事項
※料金は税込みです。
※チケット料金のほかに、別途発券手数料など各種料金がかかる場合がございます。
※未就学児は、同伴者様の膝の上にお座りいただく場合に限り無料です。座席にお座りになる場合は、
年齢に関わらずチケットが必要となります。
■座席表
nepiaアイスアリーナ座席表
【大会関連サイト】
- 日本アイスホッケー連盟 https://www.jihf.or.jp/
Top＞大会情報＞第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）女子アイスホッケー最終予選グループG
https://www.jihf.or.jp/watching_games/season/detail.php?meet=784
- 国際アイスホッケー連盟（IIHF） https://www.iihf.com/en/home （英語）
Top>Tournaments>Tournament List>Olympics>OGQ>
2025 WOMEN’S FINAL OLYMPIC ICE HOCKEY QUALIFICATION, Group G
https://www.iihf.com/en/tournaments?tournamentSubcategory=OGQ&selectedSeason=2025&tournamentCategory=olympics(https://www.iihf.com/en/tournaments?tournamentSubcategory=OGQ&selectedSeason=2025&tournamentCategory=olympics)
【お問合せ】
公益財団法人日本アイスホッケー連盟
（公財）日本アイスホッケー連盟
Tel: 03-5843-0375
E-mail: jihf@jihf.or.jp