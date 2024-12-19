第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）女子アイスホッケー最終予選グループG開催のお知らせ

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公益財団法人日本アイスホッケー連盟


　2026年に開催される第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）の女子アイスホッケー最終予選グループGが、2025年2月6日（木）から9日（日）まで北海道・苫小牧市で開催されます。この度、すべての対戦相手、テレビ放送予定、入場券販売情報等が決定しましたので、お知らせいたします。


【大会概要】




[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_1_bf8335e9a7654f77ddb894ca05debdaa.jpg ]

【参加国】


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_2_bdf24be86e2148757650c562fd462da9.jpg ]

【最終予選について】


　最終予選グループGは、日本、中国、フランスと、先週行われた第3次予選グループFを勝ち抜いたポーランドの4ヵ国が参加し、1回戦総当たりのリーグ戦で争われ、1位国のみが第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）への出場権を獲得します。


　ミラノ・コルティナオリンピックの出場国は、世界ランキング1位から6位までと開催国のイタリア、最終予選グループG・H・Iの各グループ1位通過国の計10ヵ国です。


　日本は1998年の長野オリンピック、2014年のソチオリンピック、2018年の平昌オリンピック、2022年の北京オリンピックに出場しており、4大会連続5回目の出場を目指します。


【試合日程およびテレビ放送の予定】


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_3_889eb886da71a4bf953e8fcdc23e1ab8.jpg ]

【入場券の販売について】


■販売窓口

チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/jihf-fqg/


Pコード 861-658





チケットぴあ 女子最終予選グループG

■チケット発売日

先行発売：2024年12月24日（火）10:00 a.m.


一般発売：2025年1月11日（土） 10:00 a.m.


■料金

2月6日（木）


[表4: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_4_1ea5e95ae2dc3fca344015012291e3ff.jpg ]

2月8日（土）・9日（日）


[表5: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/12_5_64b13000e46b23d520935efdb7b05e00.jpg ]
■注意事項

※料金は税込みです。


※チケット料金のほかに、別途発券手数料など各種料金がかかる場合がございます。


※未就学児は、同伴者様の膝の上にお座りいただく場合に限り無料です。座席にお座りになる場合は、　


　年齢に関わらずチケットが必要となります。



■座席表

nepiaアイスアリーナ座席表

【大会関連サイト】


- 日本アイスホッケー連盟　https://www.jihf.or.jp/

Top＞大会情報＞第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナダンペッツォ）女子アイスホッケー最終予選グループG


https://www.jihf.or.jp/watching_games/season/detail.php?meet=784


- 国際アイスホッケー連盟（IIHF）　https://www.iihf.com/en/home （英語）

Top>Tournaments>Tournament List>Olympics>OGQ>


2025 WOMEN’S FINAL OLYMPIC ICE HOCKEY QUALIFICATION, Group G


https://www.iihf.com/en/tournaments?tournamentSubcategory=OGQ&selectedSeason=2025&tournamentCategory=olympics(https://www.iihf.com/en/tournaments?tournamentSubcategory=OGQ&selectedSeason=2025&tournamentCategory=olympics)



【お問合せ】



公益財団法人日本アイスホッケー連盟
（公財）日本アイスホッケー連盟

Tel: 03-5843-0375


E-mail: jihf@jihf.or.jp