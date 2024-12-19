『セガNET麻雀 MJ』12月25日（水）19時より、「セガNET麻雀 MJ 第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！」を配信
株式会社セガは、ネットワーク対戦麻雀ゲーム『セガNET麻雀 MJ』にて、2024年12月25日（水）19時より「セガNET麻雀 MJ 第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！」を配信します。
セガNET麻雀 MJ 第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！
https://youtube.com/live/F5KdrNZZohk(https://youtube.com/live/F5KdrNZZohk)
■「第3回MJ王」の称号はだれの手に？ 「セガNET麻雀 MJ 第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！」開催
12月25日（水）19時より、「セガサミーフェニックス」メンバー全員が出演する「第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！」をYouTube『MJ』公式チャンネルにて開催します。今回は、『MJ』プロデューサー吉田の代打として、さらに1名のプロ雀士が登場。どのプロ雀士が参加するかは、番組内で発表します。
大会は、「セガサミーフェニックス」メンバー5名とシークレット雀士の合計6名で対決。予選、決勝を経て「第3回MJ王」を決定します。
実況・解説には小林未沙さん・河野直也プロをお迎えしてお届けします。ぜひご視聴ください。
【大会概要】
番組名：【セガNET麻雀MJ】第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！
放送日：2024年12月25日（水）19:00～22:00（予定）
視聴URL：https://youtube.com/live/F5KdrNZZohk
出演者
セガサミーフェニックス：
近藤誠一監督（最高位戦日本プロ麻雀協会）
茅森早香プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）
醍醐大プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）
竹内元太プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）
浅井堂岐プロ（日本プロ麻雀協会）
シークレット雀士：番組内で発表
実況・MC：小林未沙さん
解説・MC：河野直也プロ（最高位戦日本プロ麻雀協会）
【セガNET麻雀 MJ】プロデューサー：吉田一馬
■『セガNET麻雀 MJ 第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！』優勝予想キャンペーン開催
開催期間：2024年12月25日（水）大会予選終了まで
『セガNET麻雀 MJ 第3回セガサミーフェニックスMJ王座決定戦！』開催を記念して、優勝予想キャンペーンを開催します。予想が的中した方から抽選で12名様に、「対局プロ1名（※）のサイン入りクリアファイル」をプレゼントします。奮ってご参加ください。
※「セガサミーフェニックス」メンバー5名＋シークレット雀士の計6名のうち、ランダム1名の「サイン入りクリアファイル」が当たります。
▼参加方法
１．『MJ』公式 Xアカウント（@sega_MJ(https://mobile.x.com/sega_MJ)）と「セガサミーフェニックス」公式 Xアカウント（@SEGASAMMY_PNX(https://x.com/SEGASAMMY_PNX)）をフォロー
２．該当投稿をリポスト
３．優勝予想者1名の応援ハッシュタグ（「#近藤誠一WIN」「#茅森早香WIN」「#醍醐大WIN」「#竹内元太WIN」「#浅井堂岐WIN」「#MJシークレット雀士WIN」よりいずれか1個）と「#麻雀MJ」をつけて投稿
※ご応募にはご自身のXアカウントが必要です。
※抽選時にフォローが外れている方は対象外となります。
※当選者の発表はDMでの当選通知送付をもって発表とかえさせていただきます。
『MJ』公式Xアカウント：https://mobile.x.com/sega_MJ
「セガサミーフェニックス」公式 Xアカウント：https://x.com/SEGASAMMY_PNX
＜セガNET麻雀『MJ』とは＞
牌や手の動きをリアルに再現した、圧倒的な臨場感と他の追随を許さない
熱い対局演出で人気のアーケード麻雀の最高峰が、スマホ・PCで遊べます。
【タイトル概要】
名称：セガNET麻雀 MJ
対応OS： iOS／Android／Windows PC
App Store URL： https://apps.apple.com/jp/app/id666206963
Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sega.am2.MJMobile
配信開始日： iOS：2013年7月25日、Android：2014年2月27日、PC：2013年11月19日
価格： 基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル： テーブルゲーム
メーカー： セガ
著作権表記： (C)SEGA
公式サイト：
『MJシリーズ』ポータルサイト http://sega-mj.com/portal/
『MJアプリ』公式HP http://sega-mj.com/
『MJアプリ』公式X https://x.com/sega_MJ
『MJAC』公式HP http://www.sega-mj.com/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。