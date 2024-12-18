一般社団法人日本動画協会オフィシャルNFTマーケットプレイス オープンポスト 2024年クリスマスNFTプレゼントキャンペーン
オープンポスト合同会社
アニメファンの皆様の日頃のご愛顧に感謝して、一般社団法人日本動画協会（以下「日本動画協会」）会員のアニメスタジオが、昨年に引き続きおなじみのアニメコンテンツのNFTを日本動画協会オフィシャルNFTマーケットプレイス オープンポスト※で無料配布します。
●参加企業
日本動画協会会員のアニメスタジオ
ガイナ・ゴンゾ・STUDIO4℃・タツノコプロ・手塚プロダクション（50音順）
●配布期間
2024年12月23日（月）0時00分～12月25日（水）23時59分の3日間
数量限定につき予定枚数になり次第配布終了とさせていただきます。
●販売サイト
日本動画協会オフィシャルNFTマーケットプレイス オープンポスト
https://market.openpost.co.jp/
※日本動画協会オフィシャNFTマーケットプレイス オープンポスト
日本動画協会から公認を受け、オープンポスト合同会社（代表 小泉満）が運営する日本動画協会の正会員・準会員が利用できるNFTマーケットプレイスで、 デジタルアセットにNFTを付与して一般消費者に販売するマーケットプレイス機能を実装しています。