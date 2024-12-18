第五人格FanMeeting＆秋季IJL決勝戦「MerryStarryChristmas～月の河マーケット～」ついに開催まであと2日！直前復習シリーズ連載第2弾イベントを盛り上げる豪華出演者陣を紹介！
株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：朝倉成巳、以下ブシロードムーブ）は、当社が運営を担当する『第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」』の情報を公開することをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。
今回のイベントは多くの出演者陣が参加して会場を盛り上げます！メインステージやマーケットブース、いたるところに第五人格を愛する多くのインフルエンサーが皆様を楽しませてくれます！
個性豊かな出演者陣と触れ合えるチャンス！クリスマスイベントだからこそのこの日限りの夢のような出会いを楽しみましょう！チケットはイープラスで一般発売中！（売り切れの場合は販売終了となります）ぜひみなさんも会場で体感して楽しんでみてくださいね！
https://eplus.jp/identityv/
【イベント概要】
■イベント名
第五人格 Fan Meeting＆秋季IJL決勝戦「Merry Starry Christmas～月の河マーケット～」
■主催
NetEase Games
■開催日程
2024年12月20日(金)～2024年12月22日(日)
開場10：00／開演13：00／終演22：00まで予定
■会場
幕張メッセ・展示ホール11
■チケット
https://eplus.jp/identityv/
全席指定4,000円 ※前売りのみ、当日会場での販売はなし
※一般発売は当日13時まで購入可能。
※完売の場合は販売終了となります。
■運営
ブシロードムーブほか
■当イベントの問い合わせ先
identityv-event@bushiroad.com
【Identity V第五人格概要】
■名称
IdentityV 第五人格
■公式HP
https://www.identityvgame.com/jp/
■公式X
https://x.com/IdentityVJP
■公式Discord
http://discord.gg/ldentityvjp
■IdentityＶ 第五人格eスポーツ事務所公式X
https://x.com/IdentityVChamp
■チャージセンター
http://bit.ly/3EODNic
■ジャンル
非対称対戦型マルチプレイゲーム
■価格
基本無料（アイテム課金制）
■必須環境
iOS版：ios 10.0以降
GooglePlay版：android 4.3以降
■ダウンロード
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.idv.googleplay
App Store：https://apps.apple.com/us/app/identity-v/id1347780764?mt=8
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