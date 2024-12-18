TVアニメ「2.5次元の誘惑」リリエル、ミリエラ2人の「Tシャツ」、描き下ろしイラスト「タペストリー」二次元コスパから登場！《ジャンプフェスタ2025》等イベントで先行販売も【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】TVアニメ「2.5次元の誘惑」商品情報1
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】TVアニメ「2.5次元の誘惑」商品情報2
TVアニメ「2.5次元の誘惑」より、リリサが扮するリリエル、美花莉が扮するミリエラそれぞれの「Tシャツ」をはじめ、スタジオでの撮影をイメージした描き下ろしイラスト使用したリリエル、ミリエラ、ノキエル、アリエルたちの 「タペストリー」が二次元コスパから登場です。
これらは、
・2024年12月21日(土)・22日(日)〈ジャンプフェスタ2025〉COSPA(コスパ)ブース
・2024年12月29日(日)・30日(月)〈コミックマーケット105〉GEE!STORE(ジーストア)ブース [南3・4ホール No.2333]
にて先行販売が決定いたしました。
また、二次元コスパ通販サイトでは一般販売分のご予約を受付中です。
【COSPA(コスパ)】／〈ジャンプフェスタ2025〉出展情報
┗ https://www.cospa.com/cospa/special/jumpfesta/
【二次元コスパ】／〈コミックマーケット105〉コスパのグッズ販売情報！
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/
【二次元コスパ】／TVアニメ「2.5次元の誘惑」グッズ情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02138/mode/series
◆TVアニメ「2.5次元の誘惑」商品情報
リリエル 天使空挺隊ver. Tシャツ
リリエル 天使空挺隊ver. Tシャツ
【先行販売情報】
■2024年12月21日(土)・22日(日)〈ジャンプフェスタ2025〉COSPA(コスパ)ブース
■2024年12月29日(日)・30日(月)〈コミックマーケット105〉GEE!STORE(ジーストア)ブース
一般販売：2025年3月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。
カラー：LIGHT GRAY
価格：3,300円（税込）
その「2.5次元（あいだ）」の女の子なら？
リリサが扮するリリエルに誘惑される一枚
【基本予約受付期間】～2025年1月19日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
ミリエラ 天使空挺隊ver. Tシャツ
ミリエラ 天使空挺隊ver. Tシャツ
【先行販売情報】
■2024年12月21日(土)・22日(日)〈ジャンプフェスタ2025〉COSPA(コスパ)ブース
■2024年12月29日(日)・30日(月)〈コミックマーケット105〉GEE!STORE(ジーストア)ブース
一般販売：2025年3月中旬予定
サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズについては先行販売はございません。
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
その「2.5次元（あいだ）」の女の子なら？
美花莉が扮するミリエラに誘惑される一枚
【基本予約受付期間】～2025年1月19日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
描き下ろし 天使空挺隊Ver. 100cmタペストリー
4種／リリエル、ミリエラ、ノキエル、アリエル
描き下ろし ミリエラ 天使空挺隊Ver. 100cmタペストリー
描き下ろし ミリエラ 天使空挺隊Ver. 100cmタペストリー
描き下ろし ミリエラ 天使空挺隊Ver. 100cmタペストリー
描き下ろし ノキエル 天使空挺隊Ver. 100cmタペストリー
描き下ろし アリエル 天使空挺隊Ver. 100cmタペストリー
【先行販売情報】
■2024年12月21日(土)・22日(日)〈ジャンプフェスタ2025〉COSPA(コスパ)ブース
■2024年12月29日(日)・30日(月)〈コミックマーケット105〉GEE!STORE(ジーストア)ブース
一般販売：2025年3月中旬予定
サイズ：（約）100cm×75cm / レアスエード（ポリエステル）
価格：各6,270円（税込）
スタジオでの撮影をイメージした描き下ろしイラスト使用！
撮影会気分を楽しめます
・光沢感があり皺になりにくく、発色の良い生地を使用。
・約100cm×約75cmとビッグサイズのタペストリーは、お部屋のインテリアに最適です。
・開封時製品に畳みジワがついております。
・アイロンをかけてご使用ください。
アイロンは中温で、あて布をあてて製品裏面におかけください。
【基本予約受付期間】～2025年1月19日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
「B2タペストリー(4種)」もラインナップ
描き下ろし リリエル 天使空挺隊Ver. B2タペストリー
【先行販売情報】
■2024年12月21日(土)・22日(日)〈ジャンプフェスタ2025〉COSPA(コスパ)ブース
■2024年12月29日(日)・30日(月)〈コミックマーケット105〉GEE!STORE(ジーストア)ブース
一般販売：2025年3月中旬予定
サイズ：（約）72.8cm×51.5cm / レアスエード（ポリエステル）
価格：各3,300円（税込）
【基本予約受付期間】～2025年1月19日（日）
※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
※二次元コスパ通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。
(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会
「株式会社コスパ」とは
1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」
公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」
◆関連リンク
・【COSPA(コスパ)】／〈ジャンプフェスタ2025〉出展情報
┗ https://www.cospa.com/cospa/special/jumpfesta/
・【二次元コスパ】／〈コミックマーケット105〉コスパのグッズ販売情報！
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/special/comiket/
・【二次元コスパ】／TVアニメ「2.5次元の誘惑」グッズ情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02138/mode/series
・公式X(Twitter)：@cospa_inc ／ https://x.com/cospa_inc
・Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
・YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc
発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
商品に関する詳細、お問合せ先
コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）