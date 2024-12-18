3枚のパネルで自由にカスタムできる、クランプ式有孔ボードを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、3枚のパネルで配置やサイズを自由にカスタムでき、6種類12個の豊富なパーツで小物の整理がしやすい、クランプ固定式の有孔ボード/パンチングボード「100-MRSH011」（ブラック/ホワイト）を発売しました。

おすすめポイント

3枚のパネルでサイズや配置を自由にカスタムできる

パネルは360度回転し、好きな角度で配置ができる

小物の整理に便利な、6種類12個の豊富なパーツが付属

掲載ページ

クランプ式 有孔ボード カスタム パンチングボード 回転 パネル3枚 6種類パーツ デスク下 レイアウト自由 デスクパネル 幅38.4cm ブラック

型番：100-MRSH011 販売価格：3,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemAttr/100-MRSH011

特長

●収納スペースを自由にカスタムできる。クランプ式パンチングボードです。

●付属する3枚のパネルを自由にカスタムすることができます。

●6種類、合計12個の豊富なパーツで自在に収納することができます。

●ヘッドセットやゲームパッド、ケーブル、ペンなど小物を収納できます。

●クランプの取り付けは、デスクの上下どちらでも設置できるので好みのレイアウトにできます。

●クランプは、0.5～7.5cmまでの天板厚に対応し、がっちり固定できます。

●デスクの上でデスクパネルや間仕切りとして、デスクの下でケーブルトレーのような使い方もできます。

●パネルの角度を360度回転させて調整することができます。

●横幅はパネル1枚あたり12.8cmで、3枚連結して使うと38.4cmです。（パネル縦向き使用時）

●詳細なサイズは以下をご覧ください。

●市販のフックもサイズが合えば取り付け可能です。

穴は0.6×1.1cm、または1.1×1.1cm。ピッチは25mm（パネル横向き）、または30mm（パネル縦向き）です。

サンワダイレクト各店掲載ページ

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





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TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp



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仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。