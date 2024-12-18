１.適合性評価の新潮流―妥当性確認・検証、２.協調安全の国際標準化推進 の二大特集！　専門誌『標準化と品質管理（SQ誌）』2024年冬号発刊！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、季刊WEBジャーナル『標準化と品質管理』Vol.75 2024年冬号を12月1日に発刊いたしました。

今号は、「適合性評価の新潮流―妥当性確認・検証」と「協調安全の国際標準化推進」の二大特集です。ISO/IEC 17029に焦点を当て、用語の定義や違い、活用動向を専門機関に解説いただいています！またEXPO2025（大阪万博）で、日本発のコンセプトとして取り上げられる「協調安全（Safety2.0）」について、多彩な専門家の視点から迫ります。

専門家だけでなく、一般の方々も楽しめる記事を数多く収録していますので、ぜひご一読ください。

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詳細と購入はこちらから！ :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0620/?id=911?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20241211_1



『標準化と品質管理』2024年冬号の主なコンテンツ：

１.特集1「適合性評価の新潮流 ―妥当性確認・検証」

・適合性評価の新潮流 ―妥当性確認・検証―

‐公益財団法人 日本適合性認定協会

２.特集2「協調安全の国際標準化推進」

・新しい時代の安全：協調安全（Safety2.0）とウェルビーイング

‐明治大学 顧問 名誉教授 , 公益財団法人鉄道総合技術研究所 会長 , 公益社団法人私立大学情報教育協会 会長 , 一般社団法人セーフティグローバル推進機構（IGSAP） 会長 向殿 政男

・国際標準化活動と協調安全

‐一般社団法人セーフティグローバル推進機構（IGSAP） 理事 , 東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻（MOT） 教授 井上 悟志

・協調安全を実現するホリスティックアプローチと要員力量認証制度

‐一般社団法人セーフティグローバル推進機構（IGSAP） 理事 , IECEE認証管理委員会（CMC）

副議長 梶屋 俊幸

・協調安全技術とロボティクスにおける社会実証事例の紹介

‐大同大学工学部機械システム工学科 教授 吹田 和嗣

・トヨタ自動車の協調安全の取り組みと，IGSAP モノづくり委員会発足の背景

‐トヨタ自動車株式会社 モノづくり開発統括部 主幹, 一般社団法人セーフティグローバル推進機構（IGSAP）モノづくり委員会委員長 村田 斉彬

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●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。