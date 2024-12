『ブレイドアンドソウル』声優の「井ノ上奈々」さん&「北島瑞月」さんと一緒に盛り上がろう！初の「オンラインファンミーティング」を12月21日(土)に開催決定！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『ブレイドアンドソウル(以下ブレソ)』をサービスしているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2024年12月21日(土)に、初の「オンラインファンミーティング」の開催をお知らせします。

■ブレイドアンドソウルオンラインファンミーティング

【開催日時】

2024年12月21日(土) 15時開場

【概要】

12月21日に、ブレソ初の「オンラインファンミーティング」を開催します。

今回のオンラインファンミーティングは、ウェブ上で自分のアバターを自由に動かし、相手のアバターに近づけることで簡単に話しかけられる2次元のメタバースツール「ovice」を使用して開催します。

オンラインファンミーティング会場では、挑戦するとゲーム内アイテムがもらえる「限定スクラッチ」、「限定的当てゲーム」、「限定金魚すくい」などの「限定お祭りイベントコーナー」が楽しめます。

また、17時から会場内のステージにて「メインステージコーナー」を開始します。

FS(※)3人に加え、2024年5月に行った10周年放送にもご出演頂いたベルグ・ソユ役の声優「井ノ上奈々」さんと、アイン役「北島瑞月」さんにもご登場いただきます。

「メインステージコーナー」では、サービス開始10周年を記念した通年企画「天下一武人祭」や、「宣伝士」の総合グランプリの発表、会場の床面に描かれている4択を使って豪華ゲーム内アイテムの獲得を目指す「4択クイズバトルロイヤル」、ブレソオリジナルグッズやBitCash、協賛会社から提供いただいた豪華景品が当たる「大抽選会」を実施予定です。

さらに、メインステージコーナー終了次第、休憩をはさんで「ブレソオンライン忘年会」を実施します。

FSから、ここだけの話が聞けるかもしれませんので、ぜひ最後までお楽しみください。

≪「オンラインファンミーティング」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/bns/onlinefanmeeting/

【ゲーム概要】

NCSOFT総制作費50億円の超大作オンラインRPGで9,999兆通り以上のキャラメイキングが可能。

職業15職それぞれが繰り出すド派手なアクションとスピーディーなスキルの打撃はPC操作ならではの爽快さを体感できます。仲間との協力プレイでダンジョン攻略や強靭なボスモンスターに挑もう!圧倒的な3Dグラフィック、ドラマチックな音楽、緻密に練られた壮大なストーリーと個性あふれるキャラクターが常にあなたを待っています。

タイトル:ブレイドアンドソウル(ブレソ)

ジャンル:MMORPG

公式サイト:https://www.ncsoft.jp/bns/

公式X(旧Twitter):https://x.com/bns_official_jp

公式Discord:https://discord.gg/TEFrmykNjE

公式YouTube: https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

公式Facebook:https://www.facebook.com/NCSOFT.Japan

利用料金 基本プレイ無料(アイテム課金)

(c) NCSOFT Corporation. Licensed to NC Japan K.K. All Rights Reserved.

※当プレスリリースの内容は2024年12月18日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。