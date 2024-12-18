【取材のご案内】地域×企業の新たな挑戦！全国から9社の革新的な働き方改革が集結～全盲エンジニアとの共創から101歳の電子サイン活用まで～
全国ワークスタイル変革大賞実行委員会は、2024年12月19日（木）、TODA HALL & CONFERENCE TOKYOにて「全国ワークスタイル変革大賞2024全国大会」を開催いたします。
本大会では、全国6箇所で開催した地方大会から選抜された9社が一堂に会し、地域特有の課題に挑戦する革新的な取り組みを披露。リモートワーク比率95%以上を実現した伝統産業、全盲のエンジニアと開発した視覚障害者支援システム、101歳の高齢者でも活用できる介護DXなど、従来の常識を覆す成功事例が続々と登場します。
全国ワークスタイル変革大賞2024全国大会
https://workstyle-transformation-awards.jp/zenkoku_audience
【見どころ】
▼基調セッション：日本を代表するウェルビーイング経営の第一人者が登壇
・株式会社YeeY 共同創業者 島田由香氏
・一般社団法人官民共創未来コンソーシアム理事 箕浦龍一氏
▼注目の企業事例（一部抜粋）
・「2時間からのワークシェアで女性が輝く！地方を変える働き方改革」
株式会社ケイリーパートナーズ 代表取締役 鷲谷恭子氏
・「200の業務システムを開発！非情報系職員による大学改革」
香川大学 情報化推進統合拠点 助教 油谷知岐氏
・「アナログからデジタルへ。リモートワーク比率95%以上の挑戦」
BABY JOB株式会社 取締役 脇実弘氏
【開催概要】
日時：2024年12月19日（木）13:00～19:00
会場：TODA HALL & CONFERENCE TOKYO ホールB
（オンライン同時開催）
【プログラム】
13:00- オープニングセッション
14:00- 企業事例発表（9社）
16:30- スポンサーセッション
「人とAIエージェントが描く、新しい成功のカタチ」
17:30- 表彰式
【一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会】
事務局所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
代表者：代表理事 森戸裕一
発足：2010年6月（法人化：2010年10月）
URL： https://jdxa.org
事業内容：デジタルトランスフォーメーション（DX）推進人材の育成や組織づくりの支援、DXに関するイベントや勉強会の実施、地域におけるDX推進に関するプロジェクト、DXの啓蒙・普及・政策提言、DXに関する情報提供ほか
■日本デジタルトランスフォーメーション推進協会が運営しているメディア
「経革広場」： https://www.keikakuhiroba.net/
「Digital Workstyle College」： https://digitalworkstylecollege.jp
「TechTrends」： https://techtrends.jp