i-dac Bangkok、Meta Agency First Awards 2024においてタイ国内にて3部門受賞

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE(本社:東京都渋谷区、代表取締役会長:田中雄三 代表取締役社長:小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE)のグループ会社であるDAC ASIA PTE. LTD.(本社:シンガポール、Managing Director:大丸充雄、以下 DACアジア)傘下の「I-DAC (BANGKOK) Co., Ltd.」(以下 i-dac Bangkok ) は、Meta Platforms Inc.が主催する「Meta Agency First Awards 2024」において、タイ国内で3部門を受賞しましたのでお知らせいたします。

「Meta Agency First Awards」は、Metaのマーケティングツールとプラットフォームを活用し、優れた業績を収めたパートナー企業を顕彰することを目的に設立された賞です。タイでは2023年度に開始し、今回が2度目の開催となります。

今回、i-dac Bangkokでは、「Most Improved Media Efficiency」部門で Gold、「Best in Branding Effectiveness」部門でBronzeを受賞し、さらに個人単位で表彰される「Most Decorated Media Professional」部門では7名の社員が受賞しました。i-dac Bangkokは昨年度も「Best in Data Strategy and Acquisition」部門を受賞しており、2年連続での受賞となります。



受賞概要

■「Most Improved Media Efficiency」部門 - Gold受賞

「Most Improved Media Efficiency」は、2024年度において運用最適化の改善率が最も高かった広告会社に贈られる賞です。 i-dac Bangkokは、Metaの広告プラットフォームを通じて効果的な広告運用を推進し、2024年に目覚ましい運用改善を達成した広告会社として評価され、Goldを受賞しました。

■「Best in Branding Effectiveness」部門 - Bronze受賞

「Best in Branding Effectiveness」は、Metaの広告プラットフォームを通じて最も効果的なブランド構築戦略を推進したアカウントに対して贈られる賞です。i-dac Bangkokは、バンコクを拠点とする博報堂グループの広告会社「Hakuhodo First Co., Ltd.」とともにブランディング支援を行う「Arcelik Hitachi Home Appliances」社への実績が評価され、Bronzeを受賞しました。

■「Most Decorated Media Professionals」部門 - 7名受賞

「Most Decorated Media Professional」部門は、各ホールディング会社において最多のBlueprint認定(Metaの認定資格)とバッジを取得したメディアプロフェッショナルに対して贈られる賞です。 i-dac Bangkokでは、クライアント企業のビジネスに対してより良い成果を創出するために、社員に対して継続的なスキル習得を促進しています。今回、Metaのテクノロジー利用とデジタルキャンペーンの管理に関する高度な専門知識が認められ、7名の社員が「Most Decorated Media Professional」部門を受賞しました。

Hakuhodo DY ONEでは、2012年にシンガポールにおいてDACアジアを設立以降、インドネシア・タイ市場を中心に事業を展開してきました。2022年には株式会社博報堂と共同でAPACにおける戦略ネットワーク「H+(エイチプラス)」※1を発足し、その後もi-dac Vietnam、Audience IQ Asiaを設立するなど、東南アジア全域においてデジタルマーケティング事業を拡大しています。

i-dac BangkokはH+ネットワークの一員として、プラットフォーマー各社との連携を強化しながら、今後もASEAN地域におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進に努めてまいります。

以上

※1 H+(エイチプラス)について

博報堂/Hakuhodo DY ONEが両社横断で展開する戦略ネットワーク。APAC(アジア太平洋)地域の博報堂DYグループ各社を率い、APACにおけるクライアント企業のマーケティングDXやメディアDXを推進。

https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/99204/

<DAC ASIA PTE. LTD. (DACアジア)について>

代 表 者 : Managing Director 大丸充雄

本社所在地 : 1 Keong Saik Road Singapore 089109

設 立 : 2012年5月

事 業 内 容 : 東南アジア地域でのインターネット広告の戦略立案、事業開発、市場リサーチ、

グループ各社のアジア進出支援

<会社概要>

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



今後は博報堂DYグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー

代 表 者: 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主: 博報堂DYグループ100%

社 員 数: 約3,000名(2024年4月1日時点)

創 立: 2024年4月1日

事 業 内 容: デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



※デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(DAC)と株式会社アイレップは、2024年4月1日に統合し株式会社Hakuhodo DY ONEを設立しました。新会社での統合的な運営を進めるにあたり、当面の間は移行措置としてお取引窓口や役職員の採用等はこれまで通りDACおよびアイレップが変わりなく担います。今後2025年以降に完全な統合を実施する予定です。





