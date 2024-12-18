アラブ首長国連邦で「消費者融資プラットフォーム」が大型調達！海外スタートアップの最新状況を公開
国内最大級のスタートアップメディア「Uniqorns（ユニコーンズ）」（運営：株式会社エモリューションクリエイティブ 本社：福岡市、代表取締役：松石 圭介）が発表した2024年12月第2週の海外スタートアップ資金調達額ランキングでは、アラブ首長国連邦の消費者向け融資プラットフォーム「CashNow」を展開するQuantixが、Citibankより5億ドルの大型資金調達を実施し、第4位にランクインしました。このほか、米国を中心にエネルギー、AI、モビリティなど幅広い分野で大型調達が相次ぎ、首位にはEVgoが米国エネルギー省から12.5億ドルを調達するなど、グローバルでスタートアップの資金調達が活発化しています。
概要
【調査概要】
タイトル：【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年12月9日～12月15日）
集計期間：本レポートでは、2024年12月9日から2024年12月15日までのデータを集計しています。（2024年12月16日時点）
データの独自性：本レポートに掲載されている情報は、当社が独自に収集したデータに基づいており、各種集計はすべて当社のデータベースから行われています。
情報源：集計にあたり、主にプレスリリースやニュース記事を情報源として使用しています。
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本資料は情報提供のみを目的としており、投資勧誘や推奨を意図したものではありません。記載内容は予告なく変更されることがあります。
1位:EVgo（US）
事業内容：充電ステーションの提供
資金調達額：12.5億ドル
投資家：米国エネルギー省
2位: Intersect Power（US）
事業内容：新しいデータセンターに再生可能な電力とストレージ・ソリューションを提供
資金調達額：8億ドル
投資家：Climate Adaptive Infrastructure、Greenbelt Capital Partners、TPG、グーグルの親会社アルファベット
3位: Crusoe（US）
事業内容：垂直統合 AI インフラストラクチャ
資金調達額：6億ドル
投資家：Founders Fund 、Fidelity、Long Journey Ventures、Mubadala、NVIDIA、Ribbit Capital、Valor Equity Partners
4位: Quantix（アラブ首長国連邦）
事業内容：消費者向け融資プラットフォーム「CashNow」
資金調達額：5億ドル
投資家：Citibank
5位: Archer（US）
事業内容：垂直離着陸機（VTOL）の製造
資金調達額：4.3億ドル
投資家：ステランティス、ユナイテッド、ウェリントン・マネジメント、アブダビの投資持株会社2PointZero
6位: Avalanche（シンガポール）
事業内容：グローバル金融のための分散型契約プラットフォームを提供
資金調達額：2.5億ドル
投資家：Galaxy Digital、Dragonfly、ParaFi Capital、SkyBridge、Morgan Creek Digital、Hivemind
6位: Liquid AI （US）
事業内容：企業向けに設計されたスタートアップのコンパクトなAIモデルであるLiquid Foundation Models (LFM)の開発
資金調達額：2.5億ドル
投資家：Advanced Micro Devices
8位: Rebel Foods（インド）
事業内容：料理の革新とテクノロジーを駆使して複数の食品ブランドを展開
資金調達額：2.1億ドル
投資家：Temasek Holdings、Evolvence
9位: Zest AI （US）
事業内容：AI主導の融資ソリューション
資金調達額：2億ドル
投資家：Insight Partners
10位: Mintifi（インド）
事業内容：運転資金ローン、請求書割引、定期融資など、複数のビジネスローンを提供
資金調達額：1.8億ドル
投資家：Teacher’s Venture Growth、Prosus、Premji Invest
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【週刊】海外スタートアップ資金調達額ランキング（2024年12月9日～12月15日）(https://uniqorns.jp/article/weekly-international-startup-funding-ranking-dec-9-dec-15-2024/)
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