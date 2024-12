キンドリルジャパン株式会社

ニューヨーク、2024年12月11日 - 世界最大級のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーであるKyndryl(https://www.kyndryl.com/jp/ja)(以下 キンドリル)(NYSE: KD)は、チェコ、フランス、ハンガリー、インド、日本、ポーランド、英国、米国においてGreat Place To Work(R)の認定を受けました。この名誉ある賞は、現在の従業員がキンドリルで働く経験についてどう感じているかという意見によるものです。Great Place To Work(R)(https://hatarakigai.info/)は、職場文化、従業員エクスペリエンス、従業員の定着とイノベーションの向上に効果があると証明されたリーダーシップの行動に関する世界的な権威です。キンドリルは設立から3年間あまりで、60の職場に関する賞を受賞しています。

Great Place To Workの調査(https://www.greatplacetowork.com/resources/blog/why-job-seekers-prefer-certified-workplaces)によると、働きがいがあると認定された職場では、求職者が素晴らしい上司に出会える可能性が4.5倍高くなることが分かっています。さらに、認定された職場の従業員は93%の確率で出勤を楽しみにしています。また、給与が公正に支払われる可能性が2倍高くなり、会社の利益の公正な分配を受け、昇進への公平なチャンスを与えられることになります。

キンドリルの最高人事責任者であるメアリージョー・シャーボネー(Maryjo Charbonnier)は、次のように述べています。「キンドリルは、インクルーシブで魅力的かつ柔軟な職場環境によって、Kyndryls(キンドリルの従業員)のスキル向上と、お客様とコミュニティの進歩の中心になるという使命を果たすことに貢献しています。3年前に株式公開されて独立企業となったとき、私たちはお客様が必要とするスキルと、求職者が働きたいと思えるブランドを構築することが最も重要であると考えました。その結果、キンドリルは選ばれる雇用主であることに重点を置く企業として、高度なスキルを備えた人材を引きつけ、維持、育成、関与させるための差別化された企業文化であるThe Kyndryl Way (キンドリルウェイ)(https://www.kyndryl.com/jp/ja/about-us/values)を築き上げたのです」

キンドリルの従業員は、大手企業のミッションクリティカルなIT環境をサポートする中心的存在です。キンドリルは、従業員のスキルとキャリアアップをビジネスの中心に据えており、さまざまな方法を通じて技術、リーダーシップ、ビジネススキルを身につけられるように支援しています。また、従業員に対し、新たなスキルを身に付け、世界のさまざまな業界の大手企業をサポートする専門知識を活用できる貴重な機会を提供します。

さらに、グローバルに展開する「フレキシブルワーク制度」(https://www.kyndryl.com/jp/ja/careers)は、従業員がビジネス成果と、ワーク・ライフ・バランスを実現するのに役立っています。この制度によって、マネージャーと従業員はオープンな対話を行い、各従業員、チーム、お客様にとって最適な勤務地について合意できるようになっています。

また、最近では、女性のキャリア目標達成を支援する最大のオンラインキャリアコミュニティである、 Fairygodboss(https://fairygodboss.com/)からも数々の賞を授与されています。キンドリルは、今年のFairygodboss Best Companies for Women賞において、Best Companies for Women in 2024 for Flexibility in the Workplace(https://fairygodboss.com/best-companies-for-women-flexibility-2024)とTop Rated Management(https://fairygodboss.com/best-companies-for-women-manager-2024) の2部門で受賞しました。これらの賞は、Fairygodbossに匿名で投稿されたレビューに基づいて決定されます。

キンドリルは、魅力的な報酬と福利厚生、柔軟な勤務形態、表彰および報奨プログラム、そしてイノベーションとコラボレーションの文化を提供しています。キンドリルの受賞歴や評価についてはこちらをご覧ください。(https://www.kyndryl.com/us/en/about-us/corporate-responsibility/resource-hub)また、企業文化については、キンドリルの2024 Corporate Citizenship Report(英文)(https://www.kyndryl.com/content/dam/kyndrylprogram/doc/en/2024/corporate-citizenship-report.pdf)をご覧ください。



ご参考:働きがい認定企業 Kyndryl (日本語のページ) https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1031_3728.html

