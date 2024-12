ワーナーミュージック・ジャパンとコベルコ神戸スティーラーズ、　　キリンビールが連携、神戸市の地域活性化を音楽とスポーツで促進

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン

株式会社ワーナーミュージック・ジャパン(東京都港区、代表取締役社長兼CEO 岡田武士、以下WMJ)は、この度、神戸市(市長 久元喜造)と包括連携協定を締結する地元を代表するラグビーチーム、コベルコ神戸スティーラーズ(兵庫県神戸市、ディレクター 廣畑 純也、以下神戸スティーラーズ)、ならびにキリンビール株式会社(執行役員 近畿圏統括本部長 石塚浩樹、以下キリンビール)と共に、音楽とスポーツを軸にした様々な取り組みを通じて、神戸市の地域文化や経済をさらに活性化するために3社で連携していくことになりましたのでお知らせします。

第一弾として、WMJ所属で神戸出身のアーティスト、Fear, and Loathing in Las Vegas が神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングとして書き下ろした新曲「Song of Steelers」(2025年1月29日 配信開始予定)を制作。同曲は12月21日に開幕する「NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25」において、神戸スティーラーズの試合時などに使用され、熱戦を繰り広げる選手と会場に集まる観客を盛り上げます。「Song of Steelers」の歌詞は、神戸スティーラーズの前身となる神戸製鋼ラグビー部の部歌の歌詞の一部を英語にしたもので、伝統ある名門チームの誇りと勝負にかける思いを継承しつつ、現代風に表現しています。またシーズンを通して試合会場等で放映される神戸スティーラーズのチームPVでも、選手たちの躍動する姿に合わせて同曲が流れます。「Song of Steelers」を使用した、チームのプロモーション映像のティザーは、こちら(https://youtu.be/KdtU7g7OikA)からご覧ください。

一方、キリンビールは、「NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25」の開幕と、神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングの完成を記念して、12月26日(木)から31日(火)まで、「Rugby x Music x Craftbeer で神戸を盛り上げよう!」キャンペーンを、神戸スティーラーズのオフィシャルパートナーを務める神戸市内の飲食店8店舗で実施します。詳細は別紙の参考情報の通りです。

WMJは、音楽を通じて神戸のひとやまちを元気にすることを目指し、2023年5月に神戸市と事業連携協定を締結しました。これまでに、Fear, and Loathing in Las Vegasが主催する音楽フェス「MEGA VEGAS」を毎年神戸市で開催し、会場でのグッズ売り上げの一部をチャリティとして市に寄付したほか、本フェスのチケットと神戸市内の飲食店の食事券をセットにした「ふるさと納税返礼品」を企画・展開するなど、音楽をきっかけにした神戸市の地域振興と来訪者の増加促進に取り組んでまいりました。WMJは神戸スティーラーズならびにキリンビールと共に、今後も音楽やスポーツの楽しさを通じて神戸のひとやまちをさらに元気にできるような取り組みを継続的に展開してまいります。

神戸市長 久元喜造コメント

「本市とパートナーシップ関係にある民間企業3社がタッグを組み、スポーツ・音楽・食の融合した魅力的なコンテンツが提供されることで、多くの人が神戸を訪れ、神戸のスポーツ・音楽を楽しんでいただく機会となることを期待します。」

ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役兼CEO 岡田武士コメント

「当社は2023年5月より神戸市と事業連携協定を結び、音楽で地域の文化や経済をさらに元気にするためのお手伝いをさせていただいてまいりました。この度、神戸市と同様に連携する民間企業3社がつながったことで、今後は音楽、スポーツ、食を融合した、他にはないさらにユニークな体験や機会を生み出す可能性が広がったことを大変嬉しく思います。」

<参考情報>

Fear, and Loathing in Las Vegas について

2008年神戸にて結成。エモ、スクリーモ、メタル、EDM、Hip Hopからアニソンまで 様々なジャンルを容赦なく詰め込んだ、予測不能かつドラマティックな唯一無二の音楽性と、 老若男女問わずフロアにいる全ての人々を踊り狂わせてしまう圧倒的なライブパフォーマンスにより、 国内外からの熱烈な支持を受け、瞬く間にライブハウスシーンを駆け上る。

Fear, and Loathing in Las Vegas

[Song of Steelers」

<楽曲情報>

Fear, and Loathing in Las Vegas 「Song of Steelers」

2025年1月29日(水)デジタルリリース

https://lasvegas.lnk.to/songofsteelers

MEGA VEGAS について

毎年神戸市で開催している、Fear, and Loathing in Las Vegasが主催する音楽フェス。

多様なアーティストが出演。

MEGA VEGAS 2025

<MEGA VEGAS 2025 開催概要>

■日時:2025年3月22日土曜日、2025年3月23日日曜日

■場所:神戸ワールド記念ホール

■開場:10時30分

■開演:12時00分

■出演アーティスト:

3月22日(土)

Fear, and Loathing in Las Vegas/04 Limited Sazabys/トゲナシトゲアリ/Saucy Dog/

ROTTENGRAFFTY/打首獄門同好会/and more

3月23日(日)

Fear, and Loathing in Las Vegas/The BONEZ/RAISE A SUILEN/SPYAIR/and more

■オフィシャルサイト五次先行URL:https://eplus.jp/megavegas/

■受付期間:12月20日(金)17:00 ~ 1月5日(日)23:59

■オフィシャルHP: https://megavegas.jp/

■券種:

1DAY \9,900 (税込・アリーナ自由[スタンディング] or スタンド自由席)

2DAY \18,000 (税込・アリーナ自由[スタンディング] or スタンド自由席)

1DAY VIP指定席 \27,000 (税込・VIP指定席・オリジナルグッズ付き)

2DAY VIP指定席 \52,000 (税込・VIP指定席・オリジナルグッズ付き)

*枚数制限 お1人様4枚まで(紙・電子選択可能)

■VIPチケットに関して:

・2DAY VIP指定席は両日同じお席のご用意となります。

・オリジナルグッズは当日会場にて引き換えとなります。

・アリーナ前方にVIP専用スタンディング観覧エリアあり。

・リストバンド VIP専用引き換え受付設置あり。

■年齢制限: 未就学児入場不可

■主催/制作:キョードー関西

■後援:神戸市、FM802。Kiss FM KOBE

■企画:ワーナーミュージック・ジャパン

■公演に関するお問い合わせ: キョードーインフォメーション

Tel. 0570-200-888(月~土 11:00~18:00)/ 日・祝休み

コベルコ神戸スティーラーズ について

兵庫県と神戸市をホストエリアとし、日本最高峰リーグ「NTTジャパンラグビー リーグワン」に参戦しているラグビーチーム「コベルコ神戸スティーラーズ」。チームビジョンには『SMILE TOGETHER 笑顔あふれる未来をともに』を掲げ、地元神戸に根差した活動で、日本そして世界へ、笑顔の輪を広げていく。1928年創部。全国社会人大会 優勝9回、日本選手権 優勝10回、トップリーグ 優勝2回を誇る日本ラグビー界を代表するチーム。

コベルコ神戸スティーラーズ

キリンビールについて

クラフトビールは、造り手たちの創造性が生む多様なおいしさで人生の楽しみが広がるビールです。人生をエンジョイするスポーツや音楽と共にクラフトビールを通じて新しいビール文化の醸成や神戸市内の飲食店の活性化をはかります。

「Rugby x Music x Craftbeer で神戸を盛り上げよう!」キャンペーン情報

■キャンペーン期間:12月26日(木)~12月31日(火)

■参加店舗:コベルコ神戸スティラーズオフィシャルパートナー企業

OSシネマズ ミント神戸、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、串ばる 三宮本店、

串ばる 北野坂店、串ばる 三宮Is店、コウベビアハウゼ、神戸麦酒 神戸駅前店、

三宮麦酒 三宮北野坂店 (神戸市内 8店舗)

■内容:

1. キャンペーン期間中、対象クラフトビール1杯飲むごとに抽選クジを引き、当たりが出ると

「SPRING VALLEY 豊潤<496>」350ml缶を1缶をプレゼントします。さらにスティーラーズ

の試合チケットの半券、またはスティーラーズ会員証の提示でスティラーズステッカーを

プレゼントします。

2. 参加店舗にて2025年1月29日(水)より、店内BGMとして「Song of Steelers」を

流します。