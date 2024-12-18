横浜ビー・コルセアーズのホームゲームで『iTSCOMパノラマシート』 を新設

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イッツ・コミュニケーションズ株式会社

　イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区　代表取締役社長：金井美惠　以下、イッツコム）は、B.LEAGUE B1所属の横浜ビー・コルセアーズ（以下、ビーコル）の横浜国際プールでのホームゲーム開催時に『iTSCOMパノラマシート』を新設いたします。




　iTSCOMパノラマシートは、横浜国際プールの2階中央最上段の15席で、イッツコムで放送・配信中の番組 『ゆるっとビーコル（ゆるコル）』*1の視聴者を中心に、ビーコルファンの方へのご招待キャンペーン用の特別シートです。



　イッツコムは、ビーコルのデジタルソリューションパートナーとして、ホームアリーナである横浜国際プールへ光回線導入とWi-Fi設備設置により、ホームゲーム運営に必要な通信環境を整備しています。その一環として、iTSCOMパノラマシートではローカル5G*2を用いて、無料Wi-Fiサービスの提供など、試合観戦に便利なサービスの実証実験を予定しています。


　また、ローカル5GとAIカメラを活用し、ビーコルのスクール生やユースチーム、地域の中学生によるエキシビションゲームの映像配信なども予定しています。



[iTSCOMパノラマシート概要]






■座席数　　


15席



■座席運用開始日　


2024年12月21日(土)


りそなグループ B.LEAGUE 2024-25シーズン 第14節


横浜ビー・コルセアーズ vs 広島ドラゴンフライズ



■実証実験内容(一部予定)


ローカル5Gを用いた、バスケットボール観戦に便利なデジタルツールの提供（来場者向け無料Wi-Fiなど）と、AIカメラによるエキシビションマッチの配信映像伝送。



＊1　ゆるっとビーコル・・・ビーコルの選手・チームスタッフが出演し、コート外の表情やここだけの話を＜ゆるっと＞お届けするバラエティ番組。イッツコムチャンネル10（地デジ10ch）およびイッツコム公式YouTubeチャンネルにて放送・配信。　　


≪イッツコムチャンネル視聴方法≫　https://www.itscom.co.jp/ch/howto


≪イッツコム公式YouTubeチャンネル≫　https://www.youtube.com/@itscomch



＊2　ローカル5G・・・通信事業者(キャリア)が提供する広域エリアの5Gネットワークとは異なり、建物内や施設内で独自の基地局を設置し、利用エリアを限定構築する5Gネットワーク。本件ではNECネッツエスアイ株式会社との共同実証。




◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について


代表者：　代表取締役社長　金井美惠


所在地：　東京都世田谷区用賀4-10-1　世田谷ビジネススクエアタワー22階


株主：　　東急株式会社


会社設立：1983年3月2日 / 開局：1987年10月2日


資本金：　52億9千4百万円


事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業）　　ほか


放送エリア：　東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市 / 川崎市・高津区、中原区、宮前区 / 横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区


サービスサイト ：　https://www.itscom.co.jp


コーポレートサイト ：　https://www.itscom.co.jp/corporate/