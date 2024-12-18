横浜ビー・コルセアーズのホームゲームで『iTSCOMパノラマシート』 を新設
イッツ・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム）は、B.LEAGUE B1所属の横浜ビー・コルセアーズ（以下、ビーコル）の横浜国際プールでのホームゲーム開催時に『iTSCOMパノラマシート』を新設いたします。
iTSCOMパノラマシートは、横浜国際プールの2階中央最上段の15席で、イッツコムで放送・配信中の番組 『ゆるっとビーコル（ゆるコル）』*1の視聴者を中心に、ビーコルファンの方へのご招待キャンペーン用の特別シートです。
イッツコムは、ビーコルのデジタルソリューションパートナーとして、ホームアリーナである横浜国際プールへ光回線導入とWi-Fi設備設置により、ホームゲーム運営に必要な通信環境を整備しています。その一環として、iTSCOMパノラマシートではローカル5G*2を用いて、無料Wi-Fiサービスの提供など、試合観戦に便利なサービスの実証実験を予定しています。
また、ローカル5GとAIカメラを活用し、ビーコルのスクール生やユースチーム、地域の中学生によるエキシビションゲームの映像配信なども予定しています。
[iTSCOMパノラマシート概要]
■座席数
15席
■座席運用開始日
2024年12月21日(土)
りそなグループ B.LEAGUE 2024-25シーズン 第14節
横浜ビー・コルセアーズ vs 広島ドラゴンフライズ
■実証実験内容(一部予定)
ローカル5Gを用いた、バスケットボール観戦に便利なデジタルツールの提供（来場者向け無料Wi-Fiなど）と、AIカメラによるエキシビションマッチの配信映像伝送。
＊1 ゆるっとビーコル・・・ビーコルの選手・チームスタッフが出演し、コート外の表情やここだけの話を＜ゆるっと＞お届けするバラエティ番組。イッツコムチャンネル10（地デジ10ch）およびイッツコム公式YouTubeチャンネルにて放送・配信。
≪イッツコムチャンネル視聴方法≫ https://www.itscom.co.jp/ch/howto
≪イッツコム公式YouTubeチャンネル≫ https://www.youtube.com/@itscomch
＊2 ローカル5G・・・通信事業者(キャリア)が提供する広域エリアの5Gネットワークとは異なり、建物内や施設内で独自の基地局を設置し、利用エリアを限定構築する5Gネットワーク。本件ではNECネッツエスアイ株式会社との共同実証。
◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について
代表者： 代表取締役社長 金井美惠
所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階
株主： 東急株式会社
会社設立：1983年3月2日 / 開局：1987年10月2日
資本金： 52億9千4百万円
事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか
放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市 / 川崎市・高津区、中原区、宮前区 / 横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区
サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp
コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/