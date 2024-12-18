「@cosme STORE ルミネ有楽町店」にて、2024年12月20日（金）よりアテニア製品の販売を開始
株式会社アテニア
株式会社アテニアは、12月20日（金）より、「@cosme STORE ルミネ有楽町店」にて、人気のクレンジングオイルやスキンケア製品の販売を開始いたします。
当社では、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。
取扱製品情報
■販売開始
2024年12月20日（金）～
■展開製品
・クレンジング
『スキンクリア クレンズ オイル』
（アロマタイプ リフレシングシトラスの香り、アロマタイプ ピースフルオレンジの香り、アロマタ イプ ローズリュクスの香り、無香タイプ）
・基礎化粧品
薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』
【医薬部外品】※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
・泡状洗顔料
『コンフォートムースウォッシュ』
・薬用シワ改善 目もと用美容液
『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
製品の詳細
※『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html
※『ドレススノー』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html
※『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28
※『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04