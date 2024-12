「花の万博」ライブなど5本が登場！「デビュー50周年記念　大晦日年越しはTHE ALFEE 」12月31日一挙放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社「The Alfee Live In EXPO '90」(C) NHK

CS放送「衛星劇場」では、「デビュー50周年記念 大晦日年越しはTHE ALFEE」と題して、12月31日(火)午後5:00よりTHE ALFEEのライブを一挙放送します。

1990年4月1日、大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」(EXPO’90)のオープニングイベントとして行われた「The Alfee Live In EXPO ‘90」、デビュー30周年記念ツアーの東京公演の編集版「THE ALFEE CONCERT 2004」など5つのライブが登場。ぜひご覧ください!

「THE ALFEE / YOKOHAMA RED BRICKS I&II」(C) Project III

THE ALFEE / YOKOHAMA RED BRICKS I&II

[放送日] 12月31日(火)午後5:00~

1996年8月、横浜赤レンガパークにて行われた15回目のサマーイベント。「JOURNEY」「風を追いかけて」「星空のディスタンス」など、37曲。

「THE ALFEE / BRIDGE ACROSS THE FUTURE REELI&II」(C) Project III

THE ALFEE / BRIDGE ACROSS THE FUTURE REELI&II

[放送日] 12月31日(火)午後8:00~

1990年8月に横浜みなとみらい21の臨港パークで開催されたコンサート。「鋼鉄の巨人」「夢よ急げ」「See You Again」など、22曲。

「THE ALFEE / THE ALFEE MEIGAKU LIVE 3 NOVEMBER 1987」(C) Project III

THE ALFEE / THE ALFEE MEIGAKU LIVE 3 NOVEMBER 1987

[放送日] 12月31日(火)午後10:15~

1987年11月3日にメンバーの出身校である明治学院大学で行われた伝説のライブ。同校のグランド内に設営された野外ステージで熱唱。「WIND OF TIME」「AMERICAN DREAM」「終わりなきメッセージ」など9曲。

「THE ALFEE CONCERT 2004」(C) NHK

THE ALFEE CONCERT 2004

[放送日] 12月31日(火)午後11:00~

※終了時間:2025年1月1日(水)午前0:45

※CS初放送

デビュー30周年記念ツアー「30th anniversary 2004 Travelin' band [Spring Tour]」を3ヶ月に渡り全国で開催。東京会場となる、5月30日に行われたNHKホールでのコンサートの模様を、編集し放送したNHKの特番。

「The Alfee Live In EXPO '90」(C) NHK

The Alfee Live In EXPO '90

[放送日] 12月31日(火)深夜0:45~

※開始時間:2025年1月1日(水)午前0:45~

※CS初放送

1990年4月1日、大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」(EXPO'90)のオープニングイベントとして行われたライブ。博覧会のテーマ曲でもある「FLOWER REVOLUTION」や服部克久指揮による関西フィルハーモニー管弦楽団とのコラボなども披露。

★「デビュー50周年記念 大晦日年越しはTHE ALFEE 」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/THEALFEE

★「デビュー50周年記念 大晦日年越しはTHE ALFEE 」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=helalMJaf2c

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター:

0570-001-444

※受付時間10:00~20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535