【本革で揃えて手元を彩る】大人シンプルなMagSafe対応iPhoneケース・Apple Watch バンド『Real Leatherシリーズ』を発売

株式会社ユニケース

国内最大級のスマートフォンアクセサリー専門ECサイト事業を手掛ける株式会社ユニケース(本社:東京都渋谷区/代表取締役:千代川 澄凛)は、どんなシーンにも一人ひとりのライフスタイルに邪魔をしないシンプルで使いやすいアイテムを展開する「Bellezza Calma(ベレッツァカルマ)」の本革iPhoneケース・Apple Watch Band『Real Leather Mag Case for iPhone』『Real Leather Band for Apple Watch』『Leather Chain Band for Apple Watch』を販売開始いたします。

大人シンプルな使いやすいデザインで、こだわりの素材とカラーの高品質な本革を使用した

MagSafe対応の背面iPhoneケースとApple Watch Bandです。

iPhoneケース▼

『Real Leather Mag Case for iPhone』

Apple Watch Band▼

『Real Leather Band for Apple Watch』

『Leather Chain Band for Apple Watch』

●普段使いや、ビジネスシーンでも、デイリーに使えるユニセックスデザイン

●柔らかい牛本革は上品な質感で毎日付けたくなる心地良さ

●同じ素材・カラーのiPhoneケース・アップルウォッチバンドで合わせると統一感があり、ワンランク上の上品な印象に

普段使いや、ビジネスシーンでも、デイリーに使えるユニセックスデザイン

・ブラック、ブラウン、グレージュの日常使いしやすい3色展開。

・ボタンやレンズフレームのシルバーがアクセントとなり、高級感を演出。

・日々のコーディネートのポイント使いや、シーンに合わせたファッションの一部としてお使い頂けます。

柔らかい牛本革は上品な質感で毎日付けたくなる心地良さ

・使えば使うほど手に馴染み、手首にしっかりフィットします。

・裏面にも本革を使用し、カラーを統一。

・上質なレザーとシルバーの光沢のある金具のコントラストで、洗練された落ち着いた大人な雰囲気を引き出します。

同じ素材・カラーのiPhoneケース・アップルウォッチバンドで合わせると統一感があり、ワンランク上の上品な印象に

・同じ本革、カラーを使用。統一感のあるスタイリッシュなコーディネートもおすすめ。

・Apple Watch Bandは工具不要で簡単着脱。その日のコーディネートに合わせてすぐにカラーチェンジができます。

・カジュアルにはもちろん、ビジネスシーンでも違和感なく使用可能です。

【Real Leather Mag Case for iPhone】

~素材、質にこだわったMagSafe対応本革背面ケース~

・マグセーフ対応のマグネットリングが内蔵されているので、ケースを付けたままMagSafe充電器やMagSafe対応アクセサリーを使用可能。マグネットで簡単に着脱できるため、その日の気分で付け替えられます。

・iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷つきにくい構造のレンズフレーム。

・ケースの内側は柔らかなスウェード調のマイクロファイバーでを使用し、iPhoneを傷つけないよう守ります。

・側面やボタン部分までケースが覆われている設計の為、iPhoneのサイドも傷つきにくいです。

【Real Leather Band for Apple Watch】

~オンオフ問わない、シンプルながらも洗練されたデザイン~

・ぷっくりとした立体感にこだわったバンドは高級感を演出。

・大人女子に人気のスリム仕様は、14mmの細みなラインが手首を引き締めすっきりと馴染みます。

・革と同色のステッチがアクセントに。

【Leather Chain Band for Apple Watch】

~ブレスレット感覚でつけられるシルバーメタルチェーン~

・ステンレス製のチェーンと本革レザーを使用。華やかなチェーンと高級感があるレザーの異素材ミックス。

・大人女子に人気のスリム仕様は、細みなラインが手首を引き締めすっきりと馴染みます。

┃商品詳細

■商品名:Real Leather Mag Case

■対応機種:iPhone16Pro/16/15/14/13

■カラー:BLACK/BROWN/GREIGE

■販売価格:\7,480(税込)

■発売日:2024年12月18日

◇商品詳細はこちらから

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Real+Leather+Mag+Case+MagSafe&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Real+Leather+Mag+Case+MagSafe&input_order=1)

┃商品詳細

■商品名:Real Leather Band for Apple Watch

■対応機種:Apple Watch Series4以降 40/41/Series10-42mm

■カラー:BLACK/BROWN/GREIGE

■販売価格:\4,400(税込)

■発売日:2024年12月18日

◇商品詳細はこちらから

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Real+Leather+Band+14mm&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Real+Leather+Band+14mm&input_order=1)

┃商品詳細

■商品名:Leather Chain Band for Apple Watch

■対応機種:Apple Watch Series4以降 40/41/Series10-42mm

■カラー:BLACK/BROWN/GREIGE

■販売価格:\4,950(税込)

■発売日:2024年12月18日

◇商品詳細はこちらから

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Leather+Chain+Band+for+Apple+Watch+SE&input_order=1(https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_search_word=Leather+Chain+Band+for+Apple+Watch+SE&input_order=1)

┃Bellezza Calma(ベレッツァカルマ) ブランド詳細

イタリア語でBellezza(ベレッツァ)は、美、魅力

CALMA(カルマ)は、落ち着いた、静かなという意味を持つ造語。

”どんなシーンにも、一人ひとりのライフスタイルに合う商品を”

普段使いやビジネスシーンなど一人ひとりのライフスタイルに邪魔をしないシンプルで使いやすいアイテムを展開。

ケースだけではなく、スマホリングやカメラ保護ガラスなどプラスワンアイテムで、毎日使うスマートフォンだからこそ”少し便利に、少しおしゃれに”

Instagram:https://www.instagram.com/bellezzacalma/

ONLINE:https://bellezzacalma.com/

◇詳細はこちら

https://unicase.jp/goods/search_list.html?input_maker_name=Bellezza+Calma

■取り扱い店舗

◇「UNiCASE」オンラインストア ⇒ https://unicase.jp

◇「UNiCASE」ZOZOTOWN ⇒ http://zozo.jp/shop/unicase/

◇「UNiCASE」楽天市場 ⇒ https://www.rakuten.co.jp/unicase/

◇「UNiCASE」Yahoo!ショッピング:https://store.shopping.yahoo.co.jp/unicase-y/

※在庫状況は店舗により異なります。直接ご利用店舗へお問い合わせください。

UNiCASEについて

UNiCASE(ユニケース)は、ブランド商品やトレンドアイテムを豊富に取り揃えた、日本最大級のスマホアクセサリー専門店です。

iPhoneやGoogle Pixelなどのスマートフォンをご利用の皆さま一人一人にマッチするような製品をご提供できるよう、多数のラインナップをご用意しております。ユニケースオリジナルブランド『UNiCASE』『UNii』をはじめ、人気のブランドケースを多数販売中です。海外セレブに大人気のUrban Sophistication(アーバン ソフィスティケーション)やビジネスマンにぴったりなZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)や、ミラノ発のラグジュアリーレザーブランドBONAVENTURA(ボナベンチュラ)、女性に人気のMICHAEL KORS(マイケル コース)、COACH(コーチ)、kate spade new york(ケイト スペード)、SNSで話題のBURGA(バーガ)、実用性と機能性にこだわったIROMEKI、定番人気のiFace(アイフェイス)等取り揃えております。

UNiCASE公式ウェブサイト:https://www.unicase.co.jp

Instagram:https://www.instagram.com/unicase_jp/

X(Twitter):https://twitter.com/UNiCASEjp

Facebook:https://ja-jp.facebook.com/unicase.jp/

