米・ビルボード200で1位を獲得したATEEZ（エイティーズ）オリジナルアパレルブランド「THUNDER」日本限定商品の発売が決定！ポップアップグッズのラインナップイメージも公開！

2018年に韓国、2019年に日本でデビューをし、11月15日に11th Mini Album『GOLDEN HOUR : Part.2』が米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」で1位を獲得し、グローバルな人気を誇る韓国の8人組ボーイズグループ「ATEEZ」。

そんなATEEZが日本デビュー5周年を記念したポップアップを12月20日(金)より開催。そのポップアップオンラインサイトにてオリジナルアパレルブランド「THUNDER」の日本限定商品の発売が決定した。

日本での公式発売が初となるTHUNDERは、ATEEZが独自に展開するオリジナルアパレルブランドで、今までも発売の度に完売するほどの人気を集める。

そんなTHUNDERの日本販売を期待するファンが多い中、ついに今回日本での発売が決定し、さらに日本限定のオリジナル商品を数量限定で販売することとなった。

単なるアーティストアパレルグッズではなく、ファッション性と実用性の高い商品を製作してきたTHUNDERが、日本のファンの期待に応え製作をしたオリジナル商品なだけ、期待が高まる。

WINDBREAKER, STRING PANTS, LAYERED T-SHIRT, T-SHIRT, HOODIE, BOSTON BAG, PINBUTTON SETの計7商品のラインナップで、予約開始は12月20日(金)10:00より。

今回の日本限定商品は数量限定販売で、無くなり次第販売終了となるため、急いでチェックしてほしい。

さらに、ポップアップ会場で購入できるグッズのラインナップイメージも公開!

今までの公演写真を使ったグッズから、ロゴグッズ、さらにはガチャまで!

ポップアップではグッズ商品の販売はもちろん、THUNDER商品の展示も行うため、ぜひ店舗でチェックしてみてほしい。

日本デビュー5周年記念ポップアップ『THE MOMENTS : ATEEZ UNRELEASED GALLERYは12月20日(金)よりXYZ POP-UP原宿にて開催される。

この機会にぜひ一度足を運んでみてほしい。

【日本デビュー5周年記念ポップアップ『THE MOMENTS : ATEEZ UNRELEASED GALLERY』】

■開催期間/場所

期間:2024年12月20日(金)~2025年1月12日(日)

場所:XYZ POP-UP原宿 (東京都渋谷区神宮前3丁目18-27 パルク表参道 1F / 2F)

※2024年12月30日(月)~2025年1月5日(日)は年末年始休業となります。

■『@XYZ』特設サイト

www.xyzpopup.jp(https://www.xyzpopup.jp/)

■基本予約制チケット

入場チケット:1名様につき1,500円 (税込)

ドリンク+クッキーセットチケット&入場チケット:3,000円 (税込)

※入場チケット、ドリンク+クッキーセットチケットにはそれぞれ特典がつきます。

※空き状況により当日入場券で入場可能な場合がございます。

■予約特典

事前にWEBにて予約をしていただき、ご来場いただいた方全員に「アクリルチケット1枚(全8種よりランダムで1種)」をプレゼント!

※ご入金後の予約のキャンセル、ご返金はできません。当日ご来場いただけなかった場合も、ご返金はできかねますのであらかじめご了承ください。

※特典は当日店舗にてお渡しいたします。絵柄の選択は出来かねます。

いかなる場合にも後日配送等はできかねますのでご了承ください。

■グッズ商品ラインナップ

【グッズラインナップ】

・ランダムフォトカード 500円

・L版フォトカード 500円

・ランダムサインボールキーホルダー 1,200円

・コレクトブック 2,500円

・リユースバッグ 2,500円

・タンブラー 4,000円

・コーデュロイポーチ 3,500円

・マルチケース 3,500円

・4000Ahモバイルバッテリー 5,500円

※5,000円お買い上げ毎に、購入特典としてランダムフォトカード(全16種)をプレゼント!(絵柄はお選びいただけません)

【カプセルトイラインナップ(1回一律500円)】

・缶バッジ(8種)

・ミニ巾着(8種)

・コインケース(8種)

・ミニアクリルスタンド(8種)

【THUNDERアパレル商品ラインナップ】

2024年12月20日(金)10:00オンラインにて販売開始。

・WINDBREAKER 17,380円

・STRING PANTS 12,980円

・LAYERED T-SHIRT 8,580円

・T-SHIRT 7,370円

・HOODIE 12,980円

・BOSTON BAG 18,700円

・PINBUTTON SET 3,520円

※数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了

ATEEZ PROFILE

ATEEZ(読み:エイティーズ)

韓国の8人組ボーイズグループ。

2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューし、2019年12月にアルバム「TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。

メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの高さは群を抜くレベルを誇り、アメリカのビルボードチャートをはじめ、各種チャートでも人気を証明している。

2022年7月にリリースされた韓国8枚目となるミニアルバム「THE WORLD EP.1 : MOVEMENT」が、米・Billboardのメインチャートである「Billboard 200」にて3位を記録し、世界的なアーティストの仲間入りを果たし、同月開催された日本初の単独コンサートでは、3万席がSOLD OUT。

それだけに留まらず、2022年12月にリリースされた初のシングルアルバム「SPIN OFF : FROM THE WITNESS」は、「Billboard 200」に3度もチャートインを果たし、ワールドクラスのアーティストとして名を連ねた。

同年10月からは、韓国・ソウルを皮切りに日本、そしてアメリカ、ヨーロッパでワールドツアー「ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL]」を開催し、ソウルと日本でアンコール公演まで大成功を収めた。

2023年7月より同タイトルでデビュー後初となるアジア、南米ツアーも開催し、その勢いは止まることを知らない。

2024年2月3日(土)、4日(日)にさいたまスーパーアリーナにて、「2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN」を開催し、2日間で計34,000人を動員。

2月28日(水)には日本で3枚目となるシングル「NOT OKAY」をリリース。

また、同作品はメンバー自身も出演しているロート製薬「ロートUV」新テレビCM「UV Positive Revolution」編のCMソングにも起用された。

また、4月12日(金)と19日(金)には、アメリカ・カリフォルニア州インディオの砂漠地帯であるコーチェラ・バレーで開催された「Coachella Valley Music and Arts Festival」に、K-POPボーイズグループとして史上初となる出演に加え、完成度の高いパフォーマンスで高い評価を得た。

さらに今年6月にはK-POPアーティストとして初めて「マワジン(MAWAZINE)」フェスティバルにヘッドライナーとして出演し、8月には日本最大の夏のフェスティバル「SUMMER SONIC 2024」のメインステージにも登場した。

10月2日(水)には日本で4枚目となるオリジナルシングル「Birthday」をリリース。

11月15日(金)に韓国でリリースした11th Mini Album『GOLDEN HOUR : Part.2』は米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」で1位を獲得、昨年12月に発売した2nd Full Album『THE WORLD EP.FIN : WILL』を通じて「Billboard 200」で初の1位を記録し話題を呼んだのに続き、11th Mini Albumで再び1位を獲得する快挙を達成した。これによりATEEZは、1年で2作のアルバムが米「Billboard 200」1位に輝く功績を挙げた。

オフィシャルリンク

Official HP : https://ateez-official.jp/(https://ateez-official.jp/)

Instagram : https://www.instagram.com/ateez_official_/

Twitter(JP) : https://twitter.com/ATEEZofficialjp

Twitter(KR) : https://twitter.com/ATEEZofficial

TikTok : https://www.tiktok.com/@ateez_official_

お問い合わせ

◾POP UP についてのお問い合わせ

XYZ

info@xyzpopup.jp

◾本リリースについてのお問い合わせ

KQ ENTERTAINMENT JAPAN

info@kqent-jp.com