BABY MILO(R) × JOSHUA VIDES

株式会社 ノーウェア

A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R) 以下、BAPE(R)︎)のマスコットキャラクター「BABY MILO(R)︎(ベイビーマイロ(R)︎)」の25周年を祝して、ヴィジュアルアーティスト、Joshua Vides(ジョシュア・ヴィーダス)とのコラボレートコレクションを発売します。

ヴィーダスは1989年生まれ、グアテマラ出身。現在はロサンゼルスを拠点に活動し、「Reality to Idea」をコンセプトに、絵画から版画、彫刻、インスタレーション、洋服、そして自動車に至るまで、世の中に存在するものをコミックやカートゥーンのような“スケッチ風”に加工する作風が特徴。数多くの世界的ブランドとコラボレーションし、注目を集めています。



本コレクションでは、 BABY MILO(R)︎デザインのTシャツ、フルジップフーディー、ぬいぐるみをヴィーダスがアレンジしています。

BAPE(R) X JOSHUA VIDES BABY(R) MILO TEE / \11,000- (税込)BAPE(R) X JOSHUA VIDES MILO SHARK TEE / \12,100- (税込)

Tシャツはスタンダードな“BABY MILO(R)︎”と、SHARKの口から覗くマイロがキュートな“MILO SHARK”の2型。縁取りしたマーカーのラインとドット、マーカーで塗りつぶしたようなラインがコラボレーションならではの仕上がり。それぞれホワイトとブラックをご用意しました。

BAPE(R) X JOSHUA VIDESMILO FACE FULL ZIP HOODIE\51,700- (税込)

“MILO FACE”タイプのフルジップフーディーは、BAPE(R) CAMOの上から、ヴィーダスがドットを描きました。さらに、“A BATHING APE(R)”や“BABY MILO(R)”のロゴを縁取りしてクラフト感を演出しています。

BAPE(R) X JOSHUA VIDESSHARK BABY MILO(R) PLUSH DOLL 35CM\24,200- (税込)

可愛らしいマイロのぬいぐるみが着たSHARK HOODIEもまた、ヴィーダスが特別にアレンジしました。シグネチャーであるスプラッシュとドットの柄が、アートピースとしての価値を生み出します。

本コレクションは、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて2024年12月21日(土)に数量限定で発売します。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/joshuavides-babymilo25

About Joshua Vides

Joshua Vides(ジョシュア・ヴィーダス)の作品は、ストリートの壁画から、ハイファッションで展示される作品まで、多岐に渡ります。コミックやカートゥーンを彷彿とさせるモノクロームの作風を絵画、版画、彫刻、インスタレーション、衣服、そして自動車にまで応用し、2次元に描かれたものを3次元の世界に持ち込んだような作品で、瞬く間に現代アート界で注目を集める存在となりました。ヴィーダスはFacebook、Google、Fendi、TikTok、Nike、Converseといったブランドとのコラボレーションでも知られ、自らのスタジオである「Reality To Idea」やシカゴ現代美術館をはじめ、世界中の都市で展覧会を行っています。

About BABY MILO(R)︎

未来の地球にはなくなってしまったバナナを食べるため、遠い未来からバナナを求めてやってきた。いつも無表情でマイペース、几帳面そうで少しシャイな性格だけど、歌うこととダンスが大好き。好きな食べ物はもちろんバナナ。夢はバナナの木を育て、全てのバナナを自分1人で食べること。

2024年はBABY MILO(R)︎の25周年を祝うアニバーサリーイヤーです。

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.