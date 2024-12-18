【Yahoo!トラベル】抽選で総額10万円相当のPayPayポイントが当たるSNSキャンペーンを開催
特設ページ：https://travel.yahoo.co.jp/feature/campaign_follow/
LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、2024年12月16日（月）から12月23日（月）まで、抽選で総額10万円相当の「PayPayポイント」が当たるキャンペーン（以下、本キャンペーン）を開始しました。
本キャンペーンでは、対象期間中に「Yahoo!トラベル」公式Xアカウント（@yahoo_trave(https://x.com/yahoo_travel)l(https://x.com/yahoo_travel)）をフォローし対象投稿をリポストまたは、「Yahoo!トラベル」公式Instagramアカウント（@yahootravel_jp(https://www.instagram.com/yahootravel_jp/)）をフォローし対象投稿にいいね！すると、抽選で100名に1,000円相当の「PayPayポイント」が当たります。
観光庁が公表した調査によると、2023年度の日本人国内旅行消費額は2019年度の同水準の約21.9兆円になっており（※1）、新型コロナウイルス感染症の影響で減少した旅行需要が、2023年5月の5類感染症移行によって本格的に回復してきていると見受けられます。
このような旅行需要の高まりを受け、「Yahoo!トラベル」では、現在掲載している19,000以上の施設情報や各種キャンペーン、クーポンなどの情報発信を通じて、ユーザーによりお得で楽しい旅行体験の提供を目指し、公式SNSアカウントを開設しました。
今回、より多くの方に公式SNSアカウントを知っていただくためにフォローキャンペーンを開催します。また、同様のキャンペーンを2025年3月まで複数回開催する予定です。
※1 観光省「旅行・観光消費動向調査2023年年間値（確報）」（2024年4月30日公表）
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001740851.pdf
■キャンペーン企画概要
【キャンペーン名】
・Yahoo!トラベル公式SNSアカウント フォローキャンペーン
【特設ページ】
https://travel.yahoo.co.jp/feature/campaign_follow/
【期間】
・2024年12月16日（月）正午～2024年12月23日（月）23:59
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります
※当選発表は2024年12月下旬を予定しています
【実施内容】
・キャンペーン期間中に各「Yahoo!トラベル」公式SNSアカウントをフォローし、「リポスト」または「いいね！」をすることで、抽選で100名に1,000円相当、総額で10万円相当の「PayPayポイント」が当たります
【応募方法】
・公式X
1.公式アカウント（@yahoo_travel(https://x.com/yahoo_travel)）をフォロー
2.対象投稿をリポスト
・公式Instagram
1.公式アカウント（@yahootravel_jp(https://www.instagram.com/yahootravel_jp/)）をフォロー
2.対象投稿を「いいね！」
※SNSアカウントを非公開設定にしている場合、対象外となります
※ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合、当選連絡ができないため、対象外となります
※当選連絡時に「Yahoo!トラベル」の各公式SNSアカウントをフォローしていない場合、対象外となります
詳細は下記の特設ページをご確認ください。
https://travel.yahoo.co.jp/feature/campaign_follow/
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